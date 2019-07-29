Дело о ДТП в Приморье, где водитель сбил семью и скрылся, передано в суд

ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении жителя Владивостока, которого обвиняют в том, что он скрылся после того, как сбил на тротуаре семью с ребенком, сообщает региональное надзорное ведомство.

Резонансное ДТП произошло во Владивостоке 18 февраля. По данным полиции, водитель Volvo не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил семью из трех человек, в том числе ребенка 2017 года рождения. Мать и сын скончались в больнице, отец был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек". Водителя задержали. На допросе он рассказал, что покинул место ДТП, так как испугался ответственности за содеянное. Его арестовали.

"Уголовное дело направлено прокурором в Первомайский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.