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РИА Новости

Уровень воды в реке Ия в подтопленном Тулуне поднялся выше 7,5 метра

Вчера, 02:01
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, поднялся выше 7,5 метра, что более чем на 50 сантиметров превышает критическую отметку, сообщается на сайте администрации Тулуна.
В воскресенье, 28 июля, в единой диспетчерской службе Тулуна сообщили РИА Новости, что уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области по данным на 22.00 местного времени (17.00 мск) поднялся до 708 сантиметров, что выше критической отметки на 8 сантиметров.
"Уровень воды в реке Ия на 06.00 (1.00 мск) 29 июля составил 752см (+32)", - говорится в сообщении.
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
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Ранее сообщалось, что в Тулуне и районе объявлена эвакуация населения из-за угрозы подтопления.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В субботу власти области сообщили, что за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков - были подтоплены дома в Тулуне и Нижнеудинске.
Ранее сообщалось, что, по информации гидрометеорологов, в связи с осадками уровень воды может повыситься до критических отметок на участках рек Ока, Ия, Уда, Белая, Бирюса и на малых реках южного Прибайкалья.
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
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