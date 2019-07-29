Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T00:14Z
https://ria.ru/20190729/1556948862.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155535/28/1555352874_0:304:3072:2032_1036x0_80_0_0_50ff065a1ecfe036064c0d4e7703b621.jpg
РИА Новости
Культура

Анна Михалкова рассказала, как проводит отпуск последние 20 лет

00:14
58
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктриса Анна Михалкова на премьере фильма режиссера Авдотьи Смирновой "История одного назначения"
Актриса Анна Михалкова на премьере фильма режиссера Авдотьи Смирновой История одного назначения
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Анна Михалкова написала в Инстаграме, как отдыхает с семьей в испанской деревне.
"Каждый год я мечтаю, что в свой отпуск поеду посмотреть мир, и неизменно провожу его в нашей испанской деревне, где мы все застряли на 20 лет, - рассказала актриса. - На отдых это похоже мало, потому что здесь я рассчитываюсь сполна за все то время, которое было занято работой. Дети! Маленькие, большие, с друзьями, без них, братья, сестры, племянники, друзья, друзья друзей перешедшие по наследству"
По ее словам, в доме собирается столько людей, что иногда ужинают в три смены: – дети за столом, а взрослые – стоя, как на фуршете.
"И все же, я не променяю эти вечерние посиделки ни на что, потому что в этом непрерывном круговороте и есть наше бессмертие", - призналась Михалкова.
Актриса воспитывает трех детей – двух сыновей и дочь.
Кадр из фильма Давай разведёмся
16 июня, 08:00
Анна Михалкова: "У русских особенная природа юмора"
000000
КультураКино и сериалыНовости культурыАнна Михалкова
Рекомендуем
АЗС
Названы страны с наибольшей и наименьшей доступностью бензина
РИА
Новости
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления
Группа Rammstein выступит на стадионе "Лужники" в Москве
Министр юстиции Пуэрто-Рико отказалась заменить губернатора острова
Луи Дюкре и Мари Шевалье
На одного принца меньше: внук Грейс Келли женился
Лента
новостей
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
В Тулуне восстановили шестой участок защитной дамбы
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Юлия Меньшова заглянула в будущее в день своего 50-летия
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Росгвардия направила дополнительные силы в Тулун
Добыча природного урана
Правительство одобрило ратификацию договора СНГ о ядерных авариях
Немецкая рок-группа Rammstein
Две тысячи фанатов выстроились в очередь за автографом клавишника Rammstein
Актер Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол признался, что хочет стать отцом
Монитор с предварительными итогами выборов в Раду Украины в центральной избирательной комиссии Украины. 22 июля 2019
В округе, где победил кандидат от партии Порошенко, пересчитают голоса
Бари Алибасов
Бари Алибасов обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублей
Образовательный центр Сириус в Сочи
Школьники "Сириуса" придумали, как производить энергию из подводных течений
Президент Украины Владимир Зеленский
Украина согласовывает с США дату визита Зеленского
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0
01:26Нигерийские власти подтвердили запрет "Исламского движения Нигерии"
01:07Помпео заявил, что его не захотели принять в Иране
01:03Источник: Рогозин встретится с представителями частных космических компаний
00:58СМИ: Британия отправит дополнительных военных в Бахрейн
00:44Стали известны подробности гибели пилота украинского Ил-76 в Ливии
00:21Группа Rammstein выступит на стадионе "Лужники" в Москве
00:19В Госдуме предложили альтернативное наказание за оставление места ДТП
00:11Названы страны с наибольшей и наименьшей доступностью бензина
00:04Грузовой корабль "Прогресс МС-11" отчалит от МКС
00:00Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения
23:58Трамп назвал имя кандидата на пост главы нацразведки
23:58Во Франции около заправки расстреляли троих человек
23:34Две тысячи фанатов выстроились в очередь за автографом клавишника Rammstein
23:29Названа дата начала продаж арбузов в Москве
23:17Сирия надеется укрепить сотрудничество с Белоруссией
23:12На Кубани судью лишили полномочий за арест тяжелобольного чиновника
22:50ПНС обвинило армию Хафтара в авиаударе по полевому госпиталю в Триполи
22:43Минобороны Армении сообщило о гибели военного при обстреле на границе
22:42Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым
Лента новостейМолния