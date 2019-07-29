Анна Михалкова рассказала, как проводит отпуск последние 20 лет

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Анна Михалкова написала в Инстаграме, как отдыхает с семьей в испанской деревне.

"Каждый год я мечтаю, что в свой отпуск поеду посмотреть мир, и неизменно провожу его в нашей испанской деревне, где мы все застряли на 20 лет, - рассказала актриса. - На отдых это похоже мало, потому что здесь я рассчитываюсь сполна за все то время, которое было занято работой. Дети! Маленькие, большие, с друзьями, без них, братья, сестры, племянники, друзья, друзья друзей перешедшие по наследству"

По ее словам, в доме собирается столько людей, что иногда ужинают в три смены: – дети за столом, а взрослые – стоя, как на фуршете.

"И все же, я не променяю эти вечерние посиделки ни на что, потому что в этом непрерывном круговороте и есть наше бессмертие", - призналась Михалкова.