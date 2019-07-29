Опытное конструкторское бюро Павла Сухого (ОКБ Сухого) – одно из ведущих российских предприятий по разработке авиационной техники. Входит в состав Публичного акционерного общества (ПАО) "Компания "Сухой".

История конструкторского бюро началась в октябре 1930 года, когда авиаконструктор Павел Сухой возглавил бригаду №4 АГОС (Авиации, гидроавиации и опытного строительства) ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт). Именно с этого момента стал формироваться конструкторский коллектив будущего ОКБ.

Непосредственно днем образования ОКБ Сухого принято считать 29 июля 1939 года, когда постановлением правительства Павел Сухой был назначен главным конструктором и вместе с коллективом ОКБ, получившим статус самостоятельного, был переведен на серийный авиационный завод №135 в город Харьков (Украина).

До этого назначения Сухой вместе со своим коллективом создал несколько самолетов : опытные истребители И-3, И-14, самолет РД, на котором экипажи Василия Чкалова и Михаила Громова совершили ряд выдающихся перелетов, дальний бомбардировщик ДБ-2 и многоцелевой самолет ББ-1. Именно для внедрения ББ-1 в серию коллектив перевели в Харьков. Этот самолет стал первым из "семейства Сухих", который строился большой серией (910 самолетов) и в вариантах ближнего бомбардировщика и артиллерийского разведчика-корректировщика принимал активное участие в Великой Отечественной войне (1941-1945).

В Харькове, кроме запуска в серию ББ-1, КБ Сухого занималось разработкой одноместного пушечного истребителя И-135 и одноместного одномоторного бронированного штурмовика ОБШ (развитие ББ-1). В декабре 1940 года все самолеты ОКБ Сухого получили новые обозначения, по фамилии главного конструктора: ББ-1 – Су-2; И-135 – Су-1, а ОБШ – Су-6.

В 1940 году коллектив КБ Сухого переехал в подмосковный город Калининград (ныне Королев) на завод 289. В начале Великой Отечественной войны в 1941 году завод был эвакуирован в город Молотов (ныне Пермь), где его объединили с эвакуированным туда же харьковским заводом 135. В 1942 году ОКБ Сухого вновь обрел статус отдельного производства и номер 289 и в 1943 году вернулся из эвакуации в Подмосковье, но теперь уже в Тушино, на площадку бывшего завода 464. В 1945 году завод 289 объединили с московским заводом 134, под общим номером 134. Несмотря на все трудности, связанные с перемещением производства и реорганизацией, коллектив ОКБ Сухого продолжал работы по созданию новых образцов авиационной техники.

В ноябре 1949 года решением правительства ОКБ было ликвидировано и восстановлено вновь лишь в мае 1953 года как опытно-конструкторское бюро (ОКБ-1). В ноябре 1953 года ОКБ-1 была передана в качестве производственной базы территория бывшего завода № 51 на Ходынском поле. В январе 1954 года ОКБ-1 было присвоено наименование – "Государственный союзный завод № 51". Основными направлениями в работе конструкторского коллектива на начальном этапе стали сверхзвуковые истребители.

В 1966 году завод получил новое название – Московский машиностроительный завод "Кулон" (ММЗ "Кулон").

В период с момента зарождения конструкторского бюро в 1939 году и по 1975 год бессменным руководителем коллектива был Павел Сухой.

После смерти Павла Сухого постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1975 года предприятие было переименовано в Машиностроительный завод имени П.О. Сухого (МЗ имени П.О. Сухого). 8 июля 1976 года ОКБ было награждено орденом Октябрьской революции.

12 марта 1992 года МЗ имени П.О. Сухого был переименован в Авиационный научно-промышленный комплекс "ОКБ Сухого" (АНПК "ОКБ Сухого"). В том же 1992 году началась процедура приватизации предприятия, которая продолжалась в общей сложности более двух лет и завершилась регистрацией Акционерного общества открытого типа (АООТ) "ОКБ Сухого" (с 2003 года – ОАО "ОКБ Сухого").

В 2003 году ОАО "ОКБ Сухого" вошло в состав Открытого акционерного общества "Авиационная холдинговая компания "Сухой" ( с 2015 года – Публичное акционерное общество "Авиационная холдинговая компания "Сухой"). Сначала ОАО "ОКБ Сухого" входило в него как отдельное юридическое лицо, а с января 2013 года – как филиал, с сохранением названия ОКБ Сухого.

Руководит коллективом с 1 января 2015 года Михаил Стрелец, первый заместитель генерального директора – директор ОКБ Сухого.

В ОКБ Сухого под руководством Павла Сухого и его преемников был создан целый ряд боевых машин , среди которых истребитель Су-7, истребители-перехватчики Су-9, Су-11, Су-15, истребитель-бомбардировщик Су-17 с изменяемой геометрией крыла. Среди наиболее известных разработок ОКБ Сухого – всепогодный фронтовой бомбардировщик Су-24 с крылом изменяемой стреловидности и бронированный штурмовик Су-25, ставшие первыми серийными отечественными самолетами такого типа, истребитель четвертого поколения Су-27, на базе которого были созданы Су-27УБ, Су-30, Су-32, Су-33. Коллективом КБ были разработаны также бомбардировщик Су-34, многофункциональный истребитель Су-35, самолет с крылом обратной стреловидности Су-47. Последней разработкой ОКБ Сухого стал новейший истребитель пятого поколения Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, Т-50), сочетающий функции ударного самолета и истребителя. Еще одной его существенной особенностью является малозаметность.

Опыт по созданию авиационной техники, накопленный коллективом ОКБ за многие десятилетия, позволил создать семейство спортивно-пилотажных самолетов Су-26, Су-29, Су-31. Выступая на этих машинах, сборная команда СССР и РФ по высшему пилотажу завоевала на чемпионатах мира и Европы 330 медалей, из них 156 золотых.

В начале 1990-х годов, в ОКБ были развернуты работы по гражданской тематике; в 2001 году совершили первые полеты грузопассажирский самолет Су-80ГП и сельскохозяйственный Су-38Л. В последние годы сотрудники ОКБ часто привлекаются к работам в интересах дочернего предприятия – "Гражданские самолеты Сухого". Одной из таких работ являлась помощь в разработке самолета Superjet SSJ-100.

Всего с момента основания в ОКБ было создано около 100 типов самолетов и их модификаций, свыше 60 типов выпускались серийно. Общее число серийно выпущенных самолетов превышает 10 тысяч. Более двух тысяч поставлены в 30 стран мира. На самолетах "Су" установлено более 50 мировых рекордов.