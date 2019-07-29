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РИА Новости

Непостоянство полей: ученые изобрели новые композиты для микроэлектроники

Вчера, 03:00
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИнформационные технологии
Информационные технологии
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Ученые НИТУ "МИСиС" совместно с коллегами из Южно-Уральского государственного университета и НАН Беларуси разработали новые материалы, особо перспективные для создания новейших устройств хранения информации и сенсоров. Данные исследования опубликованы в престижном научном журнале "Composites Part B: Engineering".
Результатом эксперимента стало изобретение керамических композитов (материалов из нескольких компонентов) с интересными свойствами. Они могут одновременно контролировать магнитное и электрическое поле, что позволит быстрее обрабатывать информацию, создавать новые носители памяти для хранения большого количества данных, которые будут лучше защищены от взлома, а также новые датчики, сенсоры и другую более надежную и точную микроэлектронику без подключения к электропитанию.
Разработка новых устройств стала возможной за счет сильной взаимосвязи электрического и магнитного полей, которая сохраняет свои свойства при температуре гораздо выше комнатной.
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"Наличие особенных магнитных и электрических свойств в отдельных фазах при их смешивании и приготовлении композиционного материала способно реализовать синергетический эффект (взаимодействие ‒ прим.ред.), который в нарушении принципа аддитивности может приводить к необычным результатам. Таким результатом стало усиление магнитоэлектрических свойств синтезированных композитов, интерпретация природы которого наиболее интересна в фундаментальном смысле. Главный же итог – произведен анализ зависимости свойств композитов от особенностей их микроструктуры. Этим параметром наши коллеги зачастую пренебрегают", ‒ прокомментировал сотрудник НИТУ "МИСиС" и НАН Беларуси Алексей Труханов.
Сейчас перед научной группой стоит задача развивать полученный в данной области приоритет. Они уже работают над развитием данного класса материалов и собираются провести исследования их электродинамических характеристик.
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