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30 июля: память великомученицы Марины Антиохийской

10:00
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Религиозные праздники 30 июля
Великомученица Марина (Маргарита) Антиохийская
Прославленная в лике великомучениц, святая Марина была одной из жертв гонений на христиан во времена правления императора Диоклетиана (284—305 годы). Ее первый агиограф Феотим был свидетелем ее казни. Достоверность изложенных им событий подтверждают исследования мученических актов — юридических римских протоколов, сохранившихся в греческом переводе.
Разные редакции ее жития, расходясь в деталях, в главном повествовании сходятся. Дочь языческого жреца из города Антиохии, Марина в младенчестве лишилась матери и была воспитана кормилицей-христианкой. В 12 лет под впечатлением рассказа о непорочном зачатии и рождении Иисуса она дала обет никогда не выходить замуж. А через три года случайно встретивший ее префект провинции силой забрал ее с собой с вполне, впрочем, благородным намерением — жениться. Руку и сердце он ей предложил эффектно – в центре города с подиума префекта, никак не ожидая получить публичный отказ. А встретив непонятный ему отпор, да еще сопровождавшийся исповеданием христианской веры, запустил традиционную для того времени мучительную процедуру "вразумления", закончившуюся казнью.
Среди легендарных сюжетов, связанных с именем святой Марины, самый популярный – явление ей дьявола в темнице после пыток. Особенность, отличающая Марину от других святых дев и даже мужей, в том, что сатане — в отличие от людей, перед которыми девушка бессильна — она оказывает активное физическое сопротивление и, продолжая творить молитву, хватает лежащий в углу медный молот и начинает бить им сатану по голове, удерживая его за волосы. И побеждает.
По преданию, во время казни отвергнутый жених закрыл лицо плащом, чтобы не видеть, как Марине отрубают голову, а воин, исполнивший обязанности палача, по свидетельству очевидцев, тут же закололся тем же мечом. В тот же день в 304 году в Антиохии казнили еще 85 христиан.
Почитание святой Марины началось практически сразу после ее смерти: на ее каменной гробнице каждый год в день ее памяти служили литургию. Это почитание распространилось во всех христианских церквях Востока и Запада.
В VIII веке частица мощей святой была перенесена в Константинополь и до взятия города крестоносцами в 1204 году хранилась в монастыре Христа Всевидца. Вывезенный в 1213 году Иоанном де Бореа серебряный ларец-мощевик с кистью святой и надписью по-гречески "мощи святой Марины" еще в XVII веке видели в Венеции, в храме ее имени. Другая частица мощей в 908 году была привезена в Италию – в Монтефьясконе в Тоскане. Сегодня частицы мощей святой великомученицы Марины хранятся во многих монастырях на Афоне, в Зугдиди (в Грузии), в Свято-Троицкой Сергиевой лавре и в московском храме Воскресения Христова в Сокольниках — в ларце, привезенном с Афона в 1863 году.
Ряд исследователей полагают, что на каком-то этапе на Западе Марина Антиохийская в латиноязычной агиографии оказалась переименованной в Маргариту просто в порядке обратного перевода прозвища "жемчужина, перл", данного ей за красоту и благородство, и в разных частях Европы святую начали почитать под разными именами – православные как Марину, католики как Маргариту. Правда в 494 году папа Геласий I признал было ее житие апокрифом, но в эпоху крестовых походов ее почитание на Западе восстановилось и со времен эпидемии чумы 1346 – 1349 годов в католической церкви Маргарита Антиохойская входит в группу из 14 древних святых, почитающихся как единая группа "святых помощников". По преданию, она была одной из святых, являвшихся Жанне д’Арк.
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