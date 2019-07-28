Неизвестные облили краской памятник УПА* в Харькове

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Неизвестные облили красной краской памятник воинам УПА* в Молодежном парке города Харьков, сообщает в воскресенье Главное управление национальной полиции области на своем сайте.

"Информация о происшествии в Молодежном парке поступила в полицию 28 июля в 8.22 (время совпадает с мск). На место выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Полицейские установили, что преступники залили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА*", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Сотрудники полиции устанавливают личности правонарушителей и их местонахождение.

Украинская повстанческая армия* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА* действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА* становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.