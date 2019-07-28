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РИА Новости

В ОП выразили соболезнования в связи со смертью Кара-Мурзы-старшего

Вчера, 14:27
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Владимира Кара-Мурзы-старшего.
В воскресенье стало известно, что журналист Владимир Кара-Мурза-старший скончался на 60-м году жизни. Об этом в своем Twitter написал его сын - Владимир Кара-Мурза.
Владимир Кара-Мурза
Вчера, 14:22
Биография Владимира Кара-Мурзы-старшего
"От имени нашей комиссии соболезную семье и друзьям Владимира Кара-Мурзы-старшего. Он был крайне талантливым журналистом и одним из основателей "старого" НТВ", - сказал Малькевич РИА Новости.
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