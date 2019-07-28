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РИА Новости

Медведчук: амнистия в Донбассе не будет касаться тяжких преступлений

Вчера, 10:09
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
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Виктор Медведчук . Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Амнистия в Донбассе, предусмотренная минскими соглашениями по урегулированию, не будет касаться тяжких преступлений, заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
"Нельзя говорить: амнистия – это значит все, всех помиловать. Нет. Более того, я вам хочу сказать по-другому. Даже если бы у нас была своего рода правовая фантазия в этом направлении, то у нас ограничение по действующему закону, что не может попадать под амнистию. Например, вот эти особо тяжкие преступления: это убийства людей, это совершение, в том числе, государственных преступлений. Они не попадают под амнистию. Не попадают", - цитирует заявление Медведчука сайт телеканала "112 Украина".
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
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По словам Медведчука, именно потому он предлагает продублировать для жителей Донбасса амнистию, которая была принята для участников событий на Майдане в Киеве 2014 года.
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Виктор МедведчукДонбассВ мире
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