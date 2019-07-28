Медведчук: амнистия в Донбассе не будет касаться тяжких преступлений

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Амнистия в Донбассе, предусмотренная минскими соглашениями по урегулированию, не будет касаться тяжких преступлений, заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

По словам Медведчука, именно потому он предлагает продублировать для жителей Донбасса амнистию, которая была принята для участников событий на Майдане в Киеве 2014 года.