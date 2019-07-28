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РИА Новости

Спасатели прибыли в хабаровское село, где паводок затопил более 30 домов

06:52
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ХАБАРОВСК, 28 июл — РИА Новости. Вертолет со спасателями в воскресенье прибыл в село Удское на севере Хабаровского края, где уровень воды в реке почти на метр превысил опасную отметку и затопил 32 дома и 60 приусадебных участков, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей на малых реках Хабаровского края начались паводки. Режим ЧС объявлен в Верхнебуреинском и Тугуро-Чумиканском районах Хабаровского края. В субботу в селе Удское Тугуро-Чумиканского района река Уда подтопила 25 жилых домов, было отселено 115 человек. Из-за плохой погоды вертолет со спасателями не мог туда вылететь в течение двух дней.
"С улучшением погодных условий в воскресенье в Тугуро-Чумиканский район, оказавшийся в зоне паводка, переброшены дополнительные силы. Из Хабаровска вертолетом краевой авиакомпании в село Удское была доставлена группа спасателей краевого поисково-спасательного отряда с необходимыми плавсредствами", - говорится в сообщении.
Кроме того, вертолет Ми-8 МЧС доставил спасателей ДВРПСО со снаряжением и запасом продуктов в поселок Чумикан. Отсюда на лодках они будут добираться в сторону населенных пунктов Неран и Алгазея, где нужно ликвидировать последствия паводка.
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Как сообщает МЧС, на утро воскресенья подтопленным остается только село Удское. Уровень воды на 7.00 (0.00 мск) здесь составил 893 сантиметров, снизившись за сутки на 5 сантиметров. Опасным явлением для этой местности считается 800 сантиметров.
"Вода сохраняется в 32 жилых домах, в которых проживает 137 человек, и на 60 приусадебных участках. Также в зоне подтопления находится сельский клуб. В превентивных целях отселено 157 человек, в том числе 58 детей. Организована работа пункта временного размещения на базе школы, где находятся 24 человека, из них 12 детей. Остальные переселились к родственникам", - уточняется в сообщении.
Отмечается, что в селе Неран подтопленных домов и подворий нет. Заранее к родственникам отселено 20 человек. Из-за разлива реки Уда размыт мост на автодороге местного значения сообщением Чумикан-Неран. В ближайшие двое суток ожидается повышение уровней воды в районе населенных пунктов Алгазея и Неран без достижения опасных отметок.
Сообщается, что в Верхнебуреинском районе на реке Бурея паводковая обстановка стабилизировалась. Отмечается спад уровней воды. С ранее подтопленных участков в дачном поселке Ургал-1 вода полностью сошла. В поселке Усть-Ургал также подтоплений нет.
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