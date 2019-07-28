Агрессия против жителей Ливии нарушает права человека, заявили в ООН

КАИР, 28 июл - РИА Новости. Спецпосланник ООН по Ливии Гассан Саламе в беседе с главой правительства национального согласия Файезом Сарраджем напомнил о позиции международной организации, осуждающей агрессию в отношении ливийского мирного населения, нарушающую права человека.
"Военного решения ливийского кризиса не существует. Возможно только политическое урегулирование… ООН осуждает агрессию, направленную против мирного населения и гражданских институтов и нарушающую права человека и международные законы", - цитирует Саламе ливийское издание "Эль-Васат".
Со своей стороны, Саррадж подчеркнул, что возобновление политического процесса в Ливии станет возможным только после отвода сил Ливийской национальной армии от столицы.
Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения, погибли почти 1050 человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.