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РИА Новости

Агрессия против жителей Ливии нарушает права человека, заявили в ООН

00:46
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© Фото : DennixoЛивия
Ливия
© Фото : Dennixo
Ливия. Архивное фото
КАИР, 28 июл - РИА Новости. Спецпосланник ООН по Ливии Гассан Саламе в беседе с главой правительства национального согласия Файезом Сарраджем напомнил о позиции международной организации, осуждающей агрессию в отношении ливийского мирного населения, нарушающую права человека.

"Военного решения ливийского кризиса не существует. Возможно только политическое урегулирование… ООН осуждает агрессию, направленную против мирного населения и гражданских институтов и нарушающую права человека и международные законы", - цитирует Саламе ливийское издание "Эль-Васат".

Со своей стороны, Саррадж подчеркнул, что возобновление политического процесса в Ливии станет возможным только после отвода сил Ливийской национальной армии от столицы.
Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения, погибли почти 1050 человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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Источник: ВВС армии Хафтара нанесли удары по летному училищу в Мисрате
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