Захват автобуса террористами в Ставропольском крае 28 июля 1994 года

28 июля 1994 года четверо террористов в районе Пятигорска (Ставропольский край) захватили рейсовый автобус . В результате этого теракта погибли четверо заложников и несколько человек пострадали.

28 июля в автобусе, следовавшем по маршруту Пятигорск – станица Советская Кировского района Ставропольского края, среди 40 пассажиров оказались четверо террористов . В 16.12 они надели маски, достали оружие и объявили остальных 36 пассажиров, в том числе восемь детей, заложниками. Водителю преступники приказали ехать к аэропорту города Минеральные Воды. Когда автобус остановился на автомобильной стоянке возле аэровокзала, бандиты отпустили четверых пассажиров для того, чтобы те передали их требования властям. В обмен на жизнь заложников преступники потребовали 15 миллионов долларов и два вертолета с экипажами. Ситуация осложнялась тем, что бандиты заявили, что их требования должны быть выполнены до 20.00.

Сразу же после того, как стало известно о происшествии, был создан штаб по освобождению заложников, который возглавил заместитель министра внутренних дел России Анатолий Куликов. В штаб вошли руководители администрации Ставропольского края, Минеральных Вод и местных правоохранительных органов.

Захваченный автобус был оцеплен сотрудниками спецслужб и бронетехникой. Члены штаба начали вести переговоры с террористами. К концу дня те пожелали встретиться с руководством прокуратуры Ставропольского края, возбудившей уголовное дело против террористов, которые захватили заложников в конце мая 1994 года (процесс по этому делу начался за день до данного захвата). Сотрудники правоохранительных органов предположили, что бандиты хотят потребовать освобождения своих предшественников. Однако вскоре преступники отказались от встречи с представителем прокуратуры. Условия освобождения заложников остались прежними, однако террористы сочли возможным ограничиться одним заправленным вертолетом с экипажем. По ходу переговоров бандиты постепенно отпускали захваченных ими пассажиров, и к половине третьего утра 29 июля в автобусе, помимо преступников, остались 10 человек (в основном женщины). Позже террористам был предоставлен вертолет, на борт которого они поднялись с оставшимися заложниками.

Чтобы освободить заложников правоохранительным органам пришлось штурмовать вертолет . После уточнения задачи решили, что на штурм пойдут сотрудники подразделения "Вега" (ранее группа специального назначения "Вымпел", ныне Управление "В" Центра специального назначения Федеральной службы безопасности России), тогда входившее в МВД России, и часть специального отряда быстрого реагирования (СОБРа) Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД. Еще до того, как в вертолет вошли террористы с заложниками, сотрудники спецназа незаметно к нему подобрались.

В 03.06, в момент, когда вертолет был готов взлететь, спецназовцы по приказу штаба начали операцию по освобождению заложников. Войдя в салон вертолета, один из сотрудников "Веги" увидел террориста, готового взорвать гранату, и вступил с ним в схватку. Спецназовец схватил гранату двумя руками и прижал спусковой рычаг к ее корпусу. Выхватить гранату из рук офицера у террориста сил не хватало, он продолжал держать ее одной рукой, но вторая рука у него была свободна.

В этот момент летчик вертолета решил оказать помощь спецназу . Он открыл дверь кабины и из табельного оружия застрелил другого террориста, но отвлек внимание спецназовцев, закричав им, что он летчик, чтобы они в него не стреляли. Террорист, державший гранату, воспользовался ситуацией и свободной рукой выстрелил в ногу офицера "Веги", вступившего с ним в схватку. Тот от боли выпустил гранату из рук. Бандит бросил ее в салон вертолета, сам успел выскочить. От взрыва загорелись топливные баки. Началась беспорядочная стрельба

В результате на месте погибли две женщины-заложницы. Еще две заложницы, в том числе 14-летняя девочка, скончались в больнице. Помимо этого, были ранены пять бойцов спецназа и несколько заложников. Оставшиеся три террориста были задержаны. У них изъяли четыре пистолета и пять ручных гранат.

По факту захвата заложников Ставропольская прокуратура возбудила уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса. Обвиняемым инкриминировались захват заложников и незаконное хранение оружия.

13 октября 1994 года Ставропольский краевой суд приговорил участвовавших в захвате автобуса трех террористов Саида Усманова, Шамана Довтукаева и Бувайсара Нанагаева к высшей мере наказания – к расстрелу.

В марте 1995 года было объявлено об отмене Усманову, Довтукаеву и Нанагаеву смертных приговоров Верховным судом России, вернувшим дело на дополнительное расследование. По мнению судей, было неясно, кто именно виновен в смерти людей.

После ряда дополнительных следственных мероприятий и экспертиз суд вынес новое решение. 1 августа 1997 года лидер группировки Саид Усманов был приговорен к смертной казни, а двое других террористов получили по 15 лет колонии строгого режима.