Саратовские волонтеры помогли подключить "цифру" почти двум тысячам жителей

САРАТОВ, 27 июл – РИА Новости. Волонтеры в Саратовской области помогли почти 2 тысячам жителей подключить и настроить оборудование для приема цифрового телесигнала, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного минпромэнерго Владимир Комаров.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря, на сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Саратовская область входит в 21 регион, которые перейдут на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".

"Для граждан, которым требуется помощь в настройке своих телевизоров для приема цифрового телевидения, организована работа волонтеров. Обучен 1451 волонтер по всей области, в основном это студенты. Волонтеры бесплатно уже помогли настроить телевизоры порядка 2 тысяч граждан", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что списки жителей области, нуждающихся в помощи, формируют специалисты региональной горячей линии по переходу на "цифру", на которую с апреля поступило более 4,2 тысячи звонков.

"Большинство вопросов (на горячую линию) касалось оказания помощи волонтеров в настройке цифрового ТВ и предоставления компенсации при приобретении приставок. Всем гражданам были даны исчерпывающие консультации по интересующим вопросам", - пояснил Комаров.

Ранее он отмечал, что в зоне покрытия наземным цифровым эфирным телевидением проживают более 98% жителей области, но из-за технических особенностей охвата "цифрой" есть так называемые "белые" зоны, где прием цифрового сигнала возможен с помощью спутникового оборудования. В этих районах провайдеры "НТВ-плюс", МТС, "Триколор ТВ" и "Телекарта" готовы предоставить оборудование жителям по льготной цене, а затем предоставлять 20 каналов в цифровом качестве без взимания абонентской платы.