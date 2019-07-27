Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-27T19:05Z
https://ria.ru/20190727/1556937415.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155269/42/1552694227_0:0:3068:1726_1036x0_80_0_0_b2fdc70671113b0e2027e08ff0cb2f98.jpg
РИА Новости

Саратовские волонтеры помогли подключить "цифру" почти двум тысячам жителей

Вчера, 19:05
364
© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкПереход с аналогового на цифровое телевещание
Переход с аналогового на цифровое телевещание
© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 27 июл – РИА Новости. Волонтеры в Саратовской области помогли почти 2 тысячам жителей подключить и настроить оборудование для приема цифрового телесигнала, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного минпромэнерго Владимир Комаров.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря, на сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Саратовская область входит в 21 регион, которые перейдут на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".
"Для граждан, которым требуется помощь в настройке своих телевизоров для приема цифрового телевидения, организована работа волонтеров. Обучен 1451 волонтер по всей области, в основном это студенты. Волонтеры бесплатно уже помогли настроить телевизоры порядка 2 тысяч граждан", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что списки жителей области, нуждающихся в помощи, формируют специалисты региональной горячей линии по переходу на "цифру", на которую с апреля поступило более 4,2 тысячи звонков.
Приставка для приема цифрового телевизионного сигнала
6 июня, 09:27
"Почта России" продала в Саратовской области 2,8 тысячи цифровых приставок
"Большинство вопросов (на горячую линию) касалось оказания помощи волонтеров в настройке цифрового ТВ и предоставления компенсации при приобретении приставок. Всем гражданам были даны исчерпывающие консультации по интересующим вопросам", - пояснил Комаров.
Ранее он отмечал, что в зоне покрытия наземным цифровым эфирным телевидением проживают более 98% жителей области, но из-за технических особенностей охвата "цифрой" есть так называемые "белые" зоны, где прием цифрового сигнала возможен с помощью спутникового оборудования. В этих районах провайдеры "НТВ-плюс", МТС, "Триколор ТВ" и "Телекарта" готовы предоставить оборудование жителям по льготной цене, а затем предоставлять 20 каналов в цифровом качестве без взимания абонентской платы.
430011
Обсудить 0
Переход на цифровое телевидениеСаратовская областьТехнологииОбщество
Рекомендуем
Главным событием фестиваля стала реконструкция сражения русских стрельцов с интервентами эпохи Смутного времени
Фестиваль клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России" в Туле
РИА
Новости
В батискафе на дно Балтики: Путин почтил память погибших моряков ВОВ
В батискафе на дно Балтики: Путин почтил память погибших моряков ВОВ
Военные учения украинской армии в Донецкой области
Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе, заявили в ЛНР
Наводнение в Амурской области
Власти Приамурья увеличат расходы на питание эвакуированных из зоны паводка
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский на пляже в Одессе. 27 июля 2018
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Сотрудники полиции задерживают незарегистрированного кандидата в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. 14 июля 2019
Соболь оштрафовали за призыв к участию в несанкционированной акции
В Минкомсвязи не поддержали идею законопроекта о значимых инфоресурсах
На Урале при хлопке газа в садовом доме пострадала женщина
Новорожденные в родильном доме
Жительница Балашихи родила четверняшек
Официальный визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Суринам
Россия и Суринам сошлись во взглядах на урегулирование в Венесуэле
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы на Тверской улице в Москве. 27 июля 2019
В ходе несанкционированной акции в Москве пострадали двое росгвардейцев
Ракета-носитель Ariane 5 готовится к запуску с космодрома Куру
Старт ракеты Ariane-5 с космодрома Куру отложили на август
Рабочие бригады ГБУ Автомобильные дороги проводят латочный ремонт дорожного покрытия в Москве
Работы по ремонту дорог в Москве завершены почти наполовину, заявил заммэра
Последствия паводка в Иркутской области
Почти 90 жителей затопленного села в Приамурье отказались от эвакуации
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков не видит проблемы в производстве тяжелой воды в Иране
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:12В главном параде ВМФ примут участие более 40 кораблей
00:46Агрессия против жителей Ливии нарушает права человека, заявили в ООН
00:14Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
00:07Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
23:38В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу
23:32Два американских самолета провели разведку у Крыма
23:23В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши, сообщили СМИ
23:10В Сочи расчищают реку после оползня, из-за которого обрушилась дорога
22:47В Москве отметили День Гамбургера
22:32На Шпицбергене гибнут северные олени
22:09Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
22:05Российские военные впервые за три месяца не зафиксировали обстрелов в Сирии
22:00НТВ объяснил угрозу подать в суд за публикацию трейлера "Чернобыля"
22:00У берегов Японии произошло землетрясение
21:54В Москве 28 июля дадут салют в честь 75-летия освобождения Бреста
21:44СК возбудил дело после крушения гидросамолета в Подмосковье
21:37Ученые объяснили жару в Европе и холода в России
21:36На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек
21:35Жительница Балашихи родила четверняшек
21:18Упавший в Оку гидросамолет перевезут в Серпухов для расследования
Лента новостейМолния