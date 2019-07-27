"В кино такого не увидишь": в Туле реконструировали сражение XVII века

ТУЛА, 27 июл – РИА Новости. Фестиваль клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России" прошел в субботу в Туле в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля. В самом сердце древней оружейной столицы страны собрались реконструкторы более чем из 10 российских городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Рязани, Пскова, Великого Новгорода, Коломны, Зарайска, Серпухова, Вологды, Владимира и Изборска.

В организации и проведении фестиваля приняли участие около 200 представителей военно-исторических клубов, а также музейного сообщества кремлей и древних крепостей России.

В течение дня гости Тульского кремля могли посетить выставку костюмов и доспехов XIII‒XVII веков, средневековую ярмарку с театрализованными площадками, балаганами, познакомиться со средневековыми ремеслами кожевника, гончара, доспешника, кузнеца, поучаствовать в различных мастер-классах, исторических играх и забавах.

© Владимир Наскидаев Фестиваль клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России" © Владимир Наскидаев Фестиваль клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России"

Как сообщила корреспонденту РИА Новости заместитель министра ‒ директор департамента культуры министерства культуры Тульской области Ирина Иванова, мероприятие такого масштаба проходит впервые и занимает значимое место в календаре праздничных мероприятий, посвященных 500-летию Тульского кремля.

По ее словам, в регионе утвержден план, который содержит как мероприятия, направленные на ремонт и реставрацию объектов культурного наследия малых исторических городов, входящих в Большую засечную черту, так и крупные культурно-массовые события.

"Этот фестиваль – значимое мероприятие, основная цель которого – привлечь внимание к богатому историко-культурному наследию России и в частности Тульской области. Сегодня наш кремль превратился в древний исторический город. Мы постарались сделать все возможное, чтобы гости могли на себе прочувствовать эпоху XVII века, и этому будет способствовать обширная программа мероприятия", – сказала она.

Центральным событием фестиваля стала реконструкция сражения русских стрельцов с интервентами эпохи Смутного времени. В полдень в центре тульской цитадели на глазах многочисленных зрителей в бою сошлись реконструкторы в костюмах русских и иностранных стрельцов, пушкарей и пикинеров.

© Владимир Наскидаев Фестиваль клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России" © Владимир Наскидаев Фестиваль клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России"

В красочном сражении участвовали представители различных видов войск эпохиXVII века: московские стрельцы и городовые стрельцы Старо-Ладожской крепости, городское ополчение, русская артиллерия, а также иноземные корпуса периода Смутного времени и даже шведская пехота.

Но, как подчеркнул председатель тульского отделения общероссийского общественного движения "Клубы исторической реконструкции России" Олег Лукьянов, организаторы не ставили цели в точности воспроизвести определенную битву, а стремились в целом передать дух времени.

"Мы не пытались реконструировать конкретное сражение. В данном случае мы привязывались к типичным персонажам этой эпохи и хотели показать, каким образом могло происходить настоящее сражение в XVII веке с участием русских стрельцов и иностранных частей", – сказал он.

По его словам, основная цель военно-исторической реконструкции – нести просвещение в массы, показывать, как это было на самом деле, давать возможность своими глазами увидеть в мельчайших подробностях особенности периода, одежды, вооружения.

"Каждый, кто сегодня вышел на площадь кремля, посвятил не один год своего времени тому, чтобы у него был точный костюм, полностью соответствующий реалиям XVII века. Это то, что невозможно увидеть в кино. И сам ход сражения ‒ это в первую очередь возможность показать тактику, стратегию. Вот такое историческое просвещение и есть наша главная цель реконструкции", – пояснил Лукьянов.

После представления гости фестиваля смогли в деталях рассмотреть костюмы и вооружение участников битвы, пообщаться с ними лично, а также проверить свою ловкость во владении средневековым оружием и стрельбе из лука. И желающих нашлось немало.

Всего, по словам заведующей музеем "Тульский кремль" Елены Зыковой, организаторы ожидали на фестивале около пяти тысяч гостей, но, скорее всего,людей пришло даже больше.

"Мы ведем статистику, людей много, и погода нам тоже помогла. Но самое главное не в цифре, а в том, что гостям здесь нравится. Это мероприятие обогащает людей и эмоционально, и знаниями, а еще привлекает в музей посетителей. И мы пытаемся этим днем воспользоваться, прорекламировать какие-то наши программы, экскурсии, пригласить в наши музеи", – рассказала Зыкова.

"Единственный момент, который смущал при организации фестиваля, – то, что крепость замкнутая, но наши реконструкторы убедили нас, что все можно провести безопасно, без потрясений для людей и, конечно, для памятников", – добавила она.