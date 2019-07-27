Россия и Суринам сошлись во взглядах на урегулирование в Венесуэле

ПАРАМАРИБО, 27 июл - РИА Новости. Россия и Суринам придерживаются единой позиции относительно урегулирования ситуации в Венесуэле, которая должна быть решена исключительно путём диалога между правительством и оппозицией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В субботу Лавров совершил первый в истории отношений визит в Суринам, где провёл переговоры с главой МИД страны, вице-президентом и президентом.

Лавров отметил, что Суринам является давним партнёром России в Латинской Америке и Карибском бассейне, стороны договорились и далее выстраивать отношения в партнерском ключе. По его словам, на встречах стороны подтвердили интерес к интенсификации политического диалога по линии внешнеполитических ведомств.

"Мы рассмотрели перспективы в торгово-экономической, инвестиционной, и культурно-гуманитарной областях. На встречах были озвучены конкретные предложения как продвигаться по соответствующим направлениям взаимодействия, эти предложения мы взяли в проработку, передадим в Москву в соответствующие ведовства и подготовим, надеюсь, результативный визит делегации деловых кругов Суринама, представителей ведомств, в РФ", - сказал Лавров по итогам визита в Суринам.