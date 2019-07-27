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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Россия и Суринам сошлись во взглядах на урегулирование в Венесуэле

Вчера, 18:37
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© POOL / Перейти в фотобанкОфициальный визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Суринам
Официальный визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Суринам
© POOL
Перейти в фотобанк
Официальный визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Суринам
ПАРАМАРИБО, 27 июл - РИА Новости. Россия и Суринам придерживаются единой позиции относительно урегулирования ситуации в Венесуэле, которая должна быть решена исключительно путём диалога между правительством и оппозицией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В субботу Лавров совершил первый в истории отношений визит в Суринам, где провёл переговоры с главой МИД страны, вице-президентом и президентом.
Лавров отметил, что Суринам является давним партнёром России в Латинской Америке и Карибском бассейне, стороны договорились и далее выстраивать отношения в партнерском ключе. По его словам, на встречах стороны подтвердили интерес к интенсификации политического диалога по линии внешнеполитических ведомств.
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"Мы рассмотрели перспективы в торгово-экономической, инвестиционной, и культурно-гуманитарной областях. На встречах были озвучены конкретные предложения как продвигаться по соответствующим направлениям взаимодействия, эти предложения мы взяли в проработку, передадим в Москву в соответствующие ведовства и подготовим, надеюсь, результативный визит делегации деловых кругов Суринама, представителей ведомств, в РФ", - сказал Лавров по итогам визита в Суринам.
"У нас есть обоюдная заинтересованность наращивать сотрудничество, включая политический диалог между членами карибского сообщества КАРИКОМ и Россией. Наши коллеги вместе с другими членами КАРИКОМ заинтересованы возобновить практику встреч на уровне министров иностранных дел...У нас единые позиции по большинству региональных проблем, в том числе по кризису вокруг Венесуэлы, который, мы убеждены, как и наши суринамские друзья, может быть урегулирован исключительно через прямой диалог между правительством и оппозицией, без каких-либо предварительных условий", - добавил министр.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеСергей ЛавровСуринамВенесуэлаРоссия
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