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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Наместник Валаамского монастыря открыл фестиваль православного пения

Вчера, 18:27
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© Фото предоставлено пресс-службой Главы ЯкутииНаместник Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий открыл фестиваль православного пения
Наместник Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий открыл фестиваль православного пения
© Фото предоставлено пресс-службой Главы Якутии
ВАЛААМ, 27 июл — РИА Новости, Юлия Чичерина. Не все участники смогли приехать на юбилейный фестиваль православного пения "Просветитель", но его отличительной особенностью всегда была и остаётся "душевность", сказал журналистам на открытии праздника наместник Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий.
"Главная ценность фестиваля "Просветитель"- это душевность. Каким бы ни было строгим и выверенным по правилам песнопение, не вкладывая в него душу - оно не будет донесено до сердец людей",- сказал владыка.
© Фото предоставлено пресс-службой Главы ЯкутииНаместник Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий на фестивале православного пения
Наместник Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий на фестивале православного пения
© Фото предоставлено пресс-службой Главы Якутии
Наместник Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий на фестивале православного пения
Он отметил, что на юбилей были приглашены все коллективы, которые выступали на сцене на протяжении всех лет его существования.
"Увы, но не все коллективы смогли приехать на наш первый юбилей. Иногда политика оказывается сильнее творчества. Мы принимаем и уверены, что все эти сложности минуют, и все мы будем вместе",- сообщил он.
Фестиваль Просветитель на Валааме
Вчера, 15:41
Путин направил приветствие участникам фестиваля православного пения
По словам епископа, в этом году на "Просветителе" впервые прозвучат голоса хора братии Соловецкого монастыря.
Фестиваль на Валааме пройдёт два дня, с 27 по 28 июля. На одной сцене выступят коллективы из Сербии, Болгарии, Армении и России.
Музыкальный фестиваль Просветитель-2018 на Валааме
31 июля 2018, 19:43
Музыкальный фестиваль "Просветитель-2018" на ВалаамеМеждународный Свято-Владимирский Валаамский фестиваль православного пения "Просветитель" прошел в конце июля уже в четвертый раз на Валааме. На остров съехались более 200 исполнителей православных песнопений и хоровые коллективы из России и зарубежья. Подробнее о фестивале - в фотоленте Ria.ru.
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Религия и мировоззрениеВалаамский монастырьНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРоссия
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