Наместник Валаамского монастыря открыл фестиваль православного пения

ВАЛААМ, 27 июл — РИА Новости, Юлия Чичерина. Не все участники смогли приехать на юбилейный фестиваль православного пения "Просветитель", но его отличительной особенностью всегда была и остаётся "душевность", сказал журналистам на открытии праздника наместник Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий.

"Главная ценность фестиваля "Просветитель"- это душевность. Каким бы ни было строгим и выверенным по правилам песнопение, не вкладывая в него душу - оно не будет донесено до сердец людей",- сказал владыка.

© Фото предоставлено пресс-службой Главы Якутии Наместник Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий на фестивале православного пения © Фото предоставлено пресс-службой Главы Якутии Наместник Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий на фестивале православного пения

Он отметил, что на юбилей были приглашены все коллективы, которые выступали на сцене на протяжении всех лет его существования.

"Увы, но не все коллективы смогли приехать на наш первый юбилей. Иногда политика оказывается сильнее творчества. Мы принимаем и уверены, что все эти сложности минуют, и все мы будем вместе",- сообщил он.

По словам епископа, в этом году на "Просветителе" впервые прозвучат голоса хора братии Соловецкого монастыря.