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РИА Новости

Источник сообщил об аресте экс-главы правительства Астраханской области

Вчера, 17:49
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростовской области заключил под стражу бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Суд избрал Султанову меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что мера пресечения избирается в Ростовской области, поскольку уголовное дело передано в окружное следственное управление.
В пятницу СК РФ сообщил о задержании экс-главы правительства Астраханской области Расула Султанова, а также и.о. зампреда правительства – министра финансов региона Виталия Шведова.
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По версии следствия, на счетах областного бюджета были значительные остатки средств, но Султанов и Шведов все равно взяли кредит (по ставке от 7 до 8,5%) в одном из банков на 6 миллиардов рублей. СК полагает, что если бы деньги действительно были бы нужны казне, можно было взять бюджетный кредит по более низкой процентной ставке (0,1%). Таким образом, бюджету региона причинен ущерб в размере не менее 212 миллионов рублей, сообщало следствие.
Автомобиль Следственного комитета РФ
26 июля, 12:39
СК заподозрил экс-главу правительства Астраханской области в коррупции
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