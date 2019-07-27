Источник сообщил об аресте экс-главы правительства Астраханской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростовской области заключил под стражу бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Суд избрал Султанову меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что мера пресечения избирается в Ростовской области, поскольку уголовное дело передано в окружное следственное управление.
В пятницу СК РФ сообщил о задержании экс-главы правительства Астраханской области Расула Султанова, а также и.о. зампреда правительства – министра финансов региона Виталия Шведова.
По версии следствия, на счетах областного бюджета были значительные остатки средств, но Султанов и Шведов все равно взяли кредит (по ставке от 7 до 8,5%) в одном из банков на 6 миллиардов рублей. СК полагает, что если бы деньги действительно были бы нужны казне, можно было взять бюджетный кредит по более низкой процентной ставке (0,1%). Таким образом, бюджету региона причинен ущерб в размере не менее 212 миллионов рублей, сообщало следствие.