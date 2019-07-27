Фестиваль клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России" в Туле

© Владимир НаскидаевВ Туле прошел творческий фестиваль клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России"
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В Туле прошел творческий фестиваль клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России"
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевМероприятие прошло в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля
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Мероприятие прошло в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевВ фестивале приняли участие около 150 участников военно-исторических клубов из более чем 10 российских городов
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В фестивале приняли участие около 150 участников военно-исторических клубов из более чем 10 российских городов
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевГлавным событием фестиваля стала реконструкция сражения русских стрельцов с интервентами эпохи Смутного времени
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Главным событием фестиваля стала реконструкция сражения русских стрельцов с интервентами эпохи Смутного времени
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевВ красочном сражении участвовали представители различных видов русских и иностранных войск XVII века
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В красочном сражении участвовали представители различных видов русских и иностранных войск XVII века
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевДля гостей фестиваля была открыта средневековая ярмарка с театрализованными площадками
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Для гостей фестиваля была открыта средневековая ярмарка с театрализованными площадками
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевПосетители могли поучаствовать в мастер-классах по средневековым ремеслам, исторических подвижных играх и забавах
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Посетители могли поучаствовать в мастер-классах по средневековым ремеслам, исторических подвижных играх и забавах
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевОрганизаторы подготовили для гостей выставку исторической реконструкции костюмов и доспехов XIII‒XVII веков
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Организаторы подготовили для гостей выставку исторической реконструкции костюмов и доспехов XIII‒XVII веков
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевПосетители фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России" в Туле
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Посетители фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России" в Туле
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевУчастники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России"
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Участники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России"
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевУчастники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России"
11 из 17
Участники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России"
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевУчастники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России"
12 из 17
Участники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России"
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевУчастники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России" во время реконструкции сражения
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Участники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России" во время реконструкции сражения
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевУчастники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России" во время реконструкции сражения
14 из 17
Участники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России" во время реконструкции сражения
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевУчастники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России" во время реконструкции сражения
15 из 17
Участники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России" во время реконструкции сражения
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевУчастники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России"
16 из 17
Участники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России"
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевУчастник фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России" во время реконструкции сражения
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Участник фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России" во время реконструкции сражения
© Владимир Наскидаев