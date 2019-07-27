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РИА Новости

Фестиваль клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России" в Туле

Вчера, 19:12
439
© Владимир НаскидаевВ Туле прошел творческий фестиваль клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России"
В Туле прошел творческий фестиваль клубов военно-исторической реконструкции Кремли России
1 из 17
В Туле прошел творческий фестиваль клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России"
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевМероприятие прошло в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля
Мероприятие прошло в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля
2 из 17
Мероприятие прошло в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевВ фестивале приняли участие около 150 участников военно-исторических клубов из более чем 10 российских городов
В фестивале приняли участие около 150 участников военно-исторических клубов из более чем 10 российских городов
3 из 17
В фестивале приняли участие около 150 участников военно-исторических клубов из более чем 10 российских городов
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевГлавным событием фестиваля стала реконструкция сражения русских стрельцов с интервентами эпохи Смутного времени
Главным событием фестиваля стала реконструкция сражения русских стрельцов с интервентами эпохи Смутного времени
4 из 17
Главным событием фестиваля стала реконструкция сражения русских стрельцов с интервентами эпохи Смутного времени
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевВ красочном сражении участвовали представители различных видов русских и иностранных войск XVII века
В красочном сражении участвовали представители различных видов русских и иностранных войск XVII века
5 из 17
В красочном сражении участвовали представители различных видов русских и иностранных войск XVII века
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевДля гостей фестиваля была открыта средневековая ярмарка с театрализованными площадками
Для гостей фестиваля была открыта средневековая ярмарка с театрализованными площадками
6 из 17
Для гостей фестиваля была открыта средневековая ярмарка с театрализованными площадками
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевПосетители могли поучаствовать в мастер-классах по средневековым ремеслам, исторических подвижных играх и забавах
Посетители могли поучаствовать в мастер-классах по средневековым ремеслам, исторических подвижных играх и забавах
7 из 17
Посетители могли поучаствовать в мастер-классах по средневековым ремеслам, исторических подвижных играх и забавах
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевОрганизаторы подготовили для гостей выставку исторической реконструкции костюмов и доспехов XIII‒XVII веков
Организаторы подготовили для гостей выставку исторической реконструкции костюмов и доспехов XIII‒XVII веко
8 из 17
Организаторы подготовили для гостей выставку исторической реконструкции костюмов и доспехов XIII‒XVII веков
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевПосетители фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России" в Туле
Посетители фестиваля клубов военно-исторической реконструкции Кремли России в Туле
9 из 17
Посетители фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России" в Туле
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевУчастники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России"
Участники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции Кремли России
10 из 17
Участники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России"
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевУчастники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России"
Участники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции Кремли России
11 из 17
Участники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России"
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевУчастники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России"
Участники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции Кремли России
12 из 17
Участники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России"
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевУчастники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России" во время реконструкции сражения
Участники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции Кремли России во время реконструкции сражения
13 из 17
Участники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России" во время реконструкции сражения
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевУчастники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России" во время реконструкции сражения
Участники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции Кремли России во время реконструкции сражения
14 из 17
Участники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России" во время реконструкции сражения
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевУчастники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России" во время реконструкции сражения
Участники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции Кремли России во время реконструкции сражения
15 из 17
Участники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России" во время реконструкции сражения
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевУчастники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России"
Участники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции Кремли России
16 из 17
Участники фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России"
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевУчастник фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России" во время реконструкции сражения
Участник фестиваля клубов военно-исторической реконструкции Кремли России во время реконструкции сражения
17 из 17
Участник фестиваля клубов военно-исторической реконструкции "Кремли России" во время реконструкции сражения
© Владимир Наскидаев
1502010
Обсудить 0
500-летие Тульского кремляТулаОбщество
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