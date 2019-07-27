В ДНР рассказали о выводе полка "Азов" из Донбасса

Бойцы батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Украинские силовики выведут подразделения полка "Азов" с позиций в Донбассе, сообщил заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его словам, такое решение было принято на экстренном совещании руководителей ВСУ, СБУ и Нацгвардии Украины в Краматорске. Поводом для него стал полный отказ "Азова" согласовывать с руководством действия в вопросах применения оружия.

"Наиболее веским поводом для принятия решения о выводе нацистов стало выявление фактов установки мин на маршрутах движения подразделений 30-й бригады", — пояснил Басурин телеканалу "Звезда"

Он добавил, что на одной из таких закладок подорвались трое украинских силовиков, но этот инцидент скрыли от командования.

Окончательное решение о выводе "Азова" из Донбасса должны принять министр МВД Арсен Аваков и командующий Национальной гвардией Николай Балан, добавил Басурин.