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РИА Новости

В ДНР рассказали о выводе полка "Азов" из Донбасса

Вчера, 16:05
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкБойцы батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве
Бойцы батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Украинские силовики выведут подразделения полка "Азов" с позиций в Донбассе, сообщил заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
По его словам, такое решение было принято на экстренном совещании руководителей ВСУ, СБУ и Нацгвардии Украины в Краматорске. Поводом для него стал полный отказ "Азова" согласовывать с руководством действия в вопросах применения оружия.
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"Наиболее веским поводом для принятия решения о выводе нацистов стало выявление фактов установки мин на маршрутах движения подразделений 30-й бригады", — пояснил Басурин телеканалу "Звезда".
Он добавил, что на одной из таких закладок подорвались трое украинских силовиков, но этот инцидент скрыли от командования.
Окончательное решение о выводе "Азова" из Донбасса должны принять министр МВД Арсен Аваков и командующий Национальной гвардией Николай Балан, добавил Басурин.
Полк "Азов" — добровольческое подразделение в составе Национальной гвардии Украины. Это ультраправая группировка, известная неонацистской и языческой идеологией. На многих лидеров и рядовых бойцов "Азова" в России заведены уголовные дела.
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Популярные комментарии
Первый раз вижу, что бы написали "боевиков "Азова". Обычно на риа писали бойцов. А что случилось? Почему такие перемены? Кого то с редакции не пустили на Украину, внесли в список миротворца? Так глядишь скоро начнёте бандитов, бандитами называть. Браво.
27 июля, 17:29
ОСОлег Суворов
30500012
"Добровольцы-каратели", правильно я понимаю смысл этого подразделения?
27 июля, 17:34
Виктор Серебренников
2100002
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