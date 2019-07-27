В ДНР рассказали о выводе полка "Азов" из Донбасса

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Украинские силовики выведут подразделения полка "Азов" с позиций в Донбассе, сообщил заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
По его словам, такое решение было принято на экстренном совещании руководителей ВСУ, СБУ и Нацгвардии Украины в Краматорске. Поводом для него стал полный отказ "Азова" согласовывать с руководством действия в вопросах применения оружия.
"Наиболее веским поводом для принятия решения о выводе нацистов стало выявление фактов установки мин на маршрутах движения подразделений 30-й бригады", — пояснил Басурин телеканалу "Звезда".
Он добавил, что на одной из таких закладок подорвались трое украинских силовиков, но этот инцидент скрыли от командования.
Окончательное решение о выводе "Азова" из Донбасса должны принять министр МВД Арсен Аваков и командующий Национальной гвардией Николай Балан, добавил Басурин.
Полк "Азов" — добровольческое подразделение в составе Национальной гвардии Украины. Это ультраправая группировка, известная неонацистской и языческой идеологией. На многих лидеров и рядовых бойцов "Азова" в России заведены уголовные дела.