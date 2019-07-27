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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Путин направил приветствие участникам фестиваля православного пения

Вчера, 15:41
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© Фото : предоставлено организаторами фестиваля " Просветитель"Фестиваль "Просветитель" на Валааме
Фестиваль Просветитель на Валааме
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля " Просветитель"
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии организаторам, участникам и гостям международного Свято-Владимирского фестиваля православного пения "Просветитель" выразил уверенность, что мероприятие пройдет на высокой творческой ноте и запомнится душевной атмосферой, телеграмма размещена на сайте Кремля.
Пятый юбилейный Свято-Владимирский фестиваль православного пения "Просветитель", на который съедутся православные коллективы из Сербии, Армении, Болгарии и России, пройдет 27-28 июля на острове Валаам.
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Глава РФ отметил, что на протяжении нескольких лет площадка собирает талантливых российских и зарубежных исполнителей, которые выступают с насыщенной концертной программой.
"Уверен, что и нынешний юбилейный фестиваль пройдёт на высокой творческой ноте и оставит самые добрые впечатления. Запомнится тёплой, душевной атмосферой, всегда присущей Валаамской обители, 30-летие возрождения которой широко отмечается в этом году", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что на фестиваль нередко приезжают целыми семьями, приобщая молодое поколение к многообразию православной музыкальной культуры, богатому духовному наследию России.
Музыкальный фестиваль Просветитель-2018 на Валааме
31 июля 2018, 19:43
Музыкальный фестиваль "Просветитель-2018" на ВалаамеМеждународный Свято-Владимирский Валаамский фестиваль православного пения "Просветитель" прошел в конце июля уже в четвертый раз на Валааме. На остров съехались более 200 исполнителей православных песнопений и хоровые коллективы из России и зарубежья. Подробнее о фестивале - в фотоленте Ria.ru.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьВладимир ПутинВалаамРоссия
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