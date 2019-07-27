Путин направил приветствие участникам фестиваля православного пения

Музыкальный фестиваль "Просветитель-2018" на Валааме Международный Свято-Владимирский Валаамский фестиваль православного пения "Просветитель" прошел в конце июля уже в четвертый раз на Валааме. На остров съехались более 200 исполнителей православных песнопений и хоровые коллективы из России и зарубежья. Подробнее о фестивале - в фотоленте Ria.ru.