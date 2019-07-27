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РИА Новости

Посольство КНР в Чехии назвало "антикитайским" поведение руководства Праги

Вчера, 15:35
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрага
Прага
© РИА Новости / Стрингер
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Прага. Архивное фото
ПРАГА, 27 июл – РИА Новости. Посольство КНР в Чехии назвало "антикитайским" поведение магистрата и конкретно приматора (главы) Праги, которые поставили, по мнению посольства, под сомнение принцип "одного Китая".
Новые руководители Праги, возглавившие магистрат после выборов в 2018 году, в отличие от своих предшественников полагают нецелесообразными формулировки о принципе "одного Китая" в договоре о сотрудничестве с партнерами из Пекина. По мнению местных СМИ, в этом смысле на поведении приматора Праги Зденека Гржиба, возможно, сказывается тот факт, что он учился и неоднократно бывал в командировках на Тайване.
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"Несколько дней назад представитель МИД Китая выразил принципиальную позицию китайской стороны, касающуюся антикитайского поведения магистрата и приматора Праги. В мире существует только один Китай, и Тайвань является его неделимой частью. Поддержание принципа "одного Китая" является нормой для международных отношений, а также всеобщим консенсусом для международного сообщества, включая Чехию", - говорится в заявлении посольства КНР в Праге, опубликованном в субботу на сайте.
Посольство в данном документе напомнило о том, что правительство Чехии обязалось придерживаться политики "одного Китая" и стремится развивать стратегическое партнерство с КНР. В качестве успешного примера развития отношений между обеими странами посольство приводит рост числа туристов из КНР в Чехии, количество которых в 2018 году достигло 620 тысяч человек, а также напоминает, что огромный рынок Китая влечет к себе многие чешские фирмы.
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В то же время многие чешские политики, включая премьера Андрея Бабиша, не раз в последнее время обращали внимание на то, что реализация договоренностей о торгово-экономическом сотрудничестве между обеими странами носит, в основном, односторонний характер. Если продажа китайских товаров в Чехии в последние годы возросла примерно в 10 раз, до 2 миллиардов долларов, то чешские товары пробиваются на китайский рынок с большим трудом, нет пока и обещанных многомиллиардных инвестиций КНР в Чехии.
В свою очередь, приматор Праги Гржиб после вышеупомянутого заявления представителя МИД КНР отверг приписываемое магистрату намерение нанести ущерб чешско-китайским отношениям и заявил, что руководство Праги хотело бы иметь с Пекином столь же аполитичный договор, какие оно имеет, в частности, с Лондоном или Ригой.
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КитайЧехияВ мире
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