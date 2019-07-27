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РИА Новости

Прокуратура начала проверку после падения гидросамолета в Серпухове

Вчера, 15:02
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© Фото : ГУ МЧС России по Московской области Падение легкомоторного самолета в Серпухове. 27 июля 2019
Падение легкомоторного самолета в Серпухове. 27 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Прокуратура начала проверку из-за падения легкомоторного гидросамолета в реку Ока в Серпуховском районе Московской области, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
"В связи с данным происшествием Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводится проверка", - говорится в сообщении.
Кадры с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
Вчера, 14:32
Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье
Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели и следственное управление на транспорте СК РФ подтвердили гибель двух человек.
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