Прокуратура начала проверку после падения гидросамолета в Серпухове

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Прокуратура начала проверку из-за падения легкомоторного гидросамолета в реку Ока в Серпуховском районе Московской области, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"В связи с данным происшествием Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводится проверка", - говорится в сообщении.