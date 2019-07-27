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РИА Новости

Зеленский опубликовал фото с пляжа в компании главы офиса президента

Вчера, 14:50
10071
© Фото : аккаунт Владимира Зеленского в FacebookПрезидент Украины Владимир Зеленский на пляже в Одессе. 27 июля 2018
Президент Украины Владимир Зеленский на пляже в Одессе. 27 июля 2018
© Фото : аккаунт Владимира Зеленского в Facebook
КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фото с одесского пляжа в компании главы офиса президента Андрея Богдана.
"Мы, везде Охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж - через рамки)))) а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", - подписал фото Зеленский на русском языке (авторская орфография сохранена).
В комментариях пользователи преимущественно желают президенту хороших выходных.
Фотография бюста Владимира Зеленского из объявления, опубликованного на сайте OLX
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