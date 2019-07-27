Зеленский опубликовал фото с пляжа в компании главы офиса президента

КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фото с одесского пляжа в компании главы офиса президента Андрея Богдана.
"Мы, везде Охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж - через рамки)))) а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", - подписал фото Зеленский на русском языке (авторская орфография сохранена).
В комментариях пользователи преимущественно желают президенту хороших выходных.
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