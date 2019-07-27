Зеленский опубликовал фото с пляжа в компании главы офиса президента

"Мы, везде Охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж - через рамки)))) а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", - подписал фото Зеленский на русском языке (авторская орфография сохранена).