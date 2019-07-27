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РИА Новости

СБУ отпустила силовиков, нарушивших перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Вчера, 13:50
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что Служба безопасности Украины отпустила силовиков, обстреливавших территорию ДНР из минометов.
С полуночи 21 июля в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. Согласно договоренностям, виновным в нарушении режима прекращения огня грозит индивидуальная ответственность.
Однако, как рассказал глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, трех военнослужащих из 35-й бригады ВСУ, которые 23 июля обстреляли окрестности Докучаевска, отпустили без предъявления обвинений. В докладе командованию и руководству СБУ в Донецкой области говорится, что они не имели никакого отношения к обстрелу, добавил Безсонов.

"Таким образом, налицо откровенная попытка СБУ увести от наказания причастных к обстрелу Докучаевска. Мы не исключаем, что сегодняшние и последующие нарушения перемирия со стороны украинских боевиков также останутся нерасследованными и безнаказанными", — сказал глава пресс-службы.

23 июля, 16:04
Власти ДНР решили установить видеокамеры для фиксации нарушений перемирия
Власти Украины ведут военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве, с апреля 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, на встречах контактной группы в Минске, но и после соглашений о перемирии перестрелки продолжаются. Так, в ДНР заявили, что за последние сутки силовики три раза нарушали режим прекращения огня.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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