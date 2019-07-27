СБУ отпустила силовиков, нарушивших перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что Служба безопасности Украины отпустила силовиков, обстреливавших территорию ДНР из минометов.

С полуночи 21 июля в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. Согласно договоренностям, виновным в нарушении режима прекращения огня грозит индивидуальная ответственность.

Однако, как рассказал глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, трех военнослужащих из 35-й бригады ВСУ, которые 23 июля обстреляли окрестности Докучаевска, отпустили без предъявления обвинений. В докладе командованию и руководству СБУ в Донецкой области говорится, что они не имели никакого отношения к обстрелу, добавил Безсонов.

"Таким образом, налицо откровенная попытка СБУ увести от наказания причастных к обстрелу Докучаевска. Мы не исключаем, что сегодняшние и последующие нарушения перемирия со стороны украинских боевиков также останутся нерасследованными и безнаказанными", — сказал глава пресс-службы.

Власти Украины ведут военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве, с апреля 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.