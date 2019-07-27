В районе Бирюлево Западное в Москве появился парк на 15 гектаров

Благоустройство парка "Яблоневый сад" по программе "Мой район" в Бирюлево Западное

© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы Благоустройство парка "Яблоневый сад" по программе "Мой район" в Бирюлево Западное

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Благоустройство парка "Яблоневый сад" по программе "Мой район" в Бирюлево Западное в Москве завершилось, на территории установлены комфортные беседки и детская площадка, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков во время осмотра объектов благоустройства в Южном округе.

© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы Благоустройство парка "Яблоневый сад" по программе "Мой район" в Бирюлево Западное © Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы Благоустройство парка "Яблоневый сад" по программе "Мой район" в Бирюлево Западное

"Яблоневый сад, который расположен рядом с территорией МКАД, в районе Бирюлево Западное, такой район промышленный. Здесь уже создан парк площадью 15 гектаров. Мы учли все пожелания горожан, установили десяток прекрасных и роскошных беседок, куда приходят местные жители с детьми, чтобы провести здесь досуговое время или пикники. Это все сделано для них, это все сделано комфортно. Сделали детские площадки", - сообщил Бирюков.

Заммэра добавил, что от жителей поступила новая просьба - установить шумозащитные экраны, так как дома в районе расположены близко к МКАД.