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РИА Новости

В районе Бирюлево Западное в Москве появился парк на 15 гектаров

Вчера, 13:32
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© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы Благоустройство парка "Яблоневый сад" по программе "Мой район" в Бирюлево Западное
Благоустройство парка Яблоневый сад по программе Мой район в Бирюлево Западное
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Благоустройство парка "Яблоневый сад" по программе "Мой район" в Бирюлево Западное в Москве завершилось, на территории установлены комфортные беседки и детская площадка, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков во время осмотра объектов благоустройства в Южном округе.
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы Благоустройство парка "Яблоневый сад" по программе "Мой район" в Бирюлево Западное
Благоустройство парка Яблоневый сад по программе Мой район в Бирюлево Западное
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
Благоустройство парка "Яблоневый сад" по программе "Мой район" в Бирюлево Западное
"Яблоневый сад, который расположен рядом с территорией МКАД, в районе Бирюлево Западное, такой район промышленный. Здесь уже создан парк площадью 15 гектаров. Мы учли все пожелания горожан, установили десяток прекрасных и роскошных беседок, куда приходят местные жители с детьми, чтобы провести здесь досуговое время или пикники. Это все сделано для них, это все сделано комфортно. Сделали детские площадки", - сообщил Бирюков.
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Заммэра добавил, что от жителей поступила новая просьба - установить шумозащитные экраны, так как дома в районе расположены близко к МКАД.
Программа "Мой район" - это комплексная программа по благоустройству районов города, которая стартовала в этом году и рассчитана на пять лет. Благоустройство должно затронуть 25 поселений и 125 районов города. Программа "Мой район" стала логическим продолжением московской программы благоустройства "Моя улица". Если "Моя улица" касалась в основном центра, то "Мой район" - периферии города.
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