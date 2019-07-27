Поклонская предложила Киеву начать авиасообщение с Москвой и Симферополем

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что киевским властям стоит начать возобновление авиасообщения с Россией с рейсов в Москву и Симферополь.

С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского было зарегистрировано две петиции: одна о возобновлении железнодорожного сообщения с Крымом, вторая - о возобновлении авиасообщения с Россией.

"Уверена, что в ближайшем будущем, граждане обеих стран смогут снова ездить друг к другу, свободно передвигаясь как железнодорожным, так и воздушным транспортом, начиная с возобновления рейсов: Москва - Киев, Киев - Симферополь", - написала Поклонская на своей странице в Facebook

По ее словам, сегодня в Киеве началось празднование 1031-летие Крещения Руси. "Общие корни России и Украины навсегда связывают нас, и нерушимая духовная связь остается невидимой нитью, которую никто не в силах порвать. Лишь безумец будет противиться этому, не понимая Божий Промысел", - отметила Поклонская.