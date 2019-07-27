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РИА Новости

Поклонская предложила Киеву начать авиасообщение с Москвой и Симферополем

Вчера, 13:32
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что киевским властям стоит начать возобновление авиасообщения с Россией с рейсов в Москву и Симферополь.
С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева.
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Вчера, 08:56
Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией
Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского было зарегистрировано две петиции: одна о возобновлении железнодорожного сообщения с Крымом, вторая - о возобновлении авиасообщения с Россией.
"Уверена, что в ближайшем будущем, граждане обеих стран смогут снова ездить друг к другу, свободно передвигаясь как железнодорожным, так и воздушным транспортом, начиная с возобновления рейсов: Москва - Киев, Киев - Симферополь", - написала Поклонская на своей странице в Facebook.
По ее словам, сегодня в Киеве началось празднование 1031-летие Крещения Руси. "Общие корни России и Украины навсегда связывают нас, и нерушимая духовная связь остается невидимой нитью, которую никто не в силах порвать. Лишь безумец будет противиться этому, не понимая Божий Промысел", - отметила Поклонская.
Депутат пожелала народам России и Украины хранить, беречь и укреплять духовную связь друг с другом, во имя благополучия братских стран.
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Наталья ПоклонскаяМоскваСимферопольРоссияУкраинаВ мире
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