Суд в Гааге вряд ли осудит "премьера" Косово, считает юрист-международник

БЕЛГРАД, 27 июл – РИА Новости. Специальный суд в Гааге вряд ли осудит "премьера" самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, даже если против него вскоре выдвинут обвинения, заявил РИА Новости известный юрист-международник Горан Петрониевич.

Бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) и нынешний "премьер" Рамуш Харадинай в минувшую пятницу подал в отставку и в среду добровольно отправился в Гаагу. Там он предстал перед специальной прокуратурой международного суда по преступлениям в Косово, но по совету адвокатов воспользовался правом сохранять молчание. В ночь на пятницу он вернулся в Приштину из Гааги и заявил, что продолжит возглавлять кабмин, несмотря на уход в отставку.

"Даже когда выдвинут обвинение, не поверю им. Они два раза обвиняли его в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) и ничего не сделали в итоге. Прокурор Джек Смит, который служил в прокуратуре тогда, сейчас стал главным обвинителем. Ранее он внес вклад в освобождение Харадиная своим бездействием, возможно, и намеренно", - заявил Петрониевич агентству.

"Харадинай подозревался в давлении на свидетелей и даже в их убийствах, но был отпущен на свободу, ему позволили заниматься политикой, таким образом, дали возможность организовывать ликвидации свидетелей. И только после этого начался судебный процесс. Как можно ожидать, что в этот раз они поступят по-другому?" - отметил юрист-международник.

Петрониевич, который является адвокатом экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радована Караджича в Гааге, отметил, что Специальный суд по преступлениям в Косово действует по уголовному кодексу самопровозглашенной республики, согласно косовской "конституции".

"Это, фактически косовский суд, который территориально вынесен в Нидерланды, в него лишь добавлены международные элементы - иностранные прокуроры и судьи", - указал собеседник агентства.

Американский прокурор Смит с 2008 по 2010 служил координатором расследований при прокуратуре Международного уголовного суда (ICC) в Гааге за время процесса над Харадинаем в МТБЮ. В мае 2018 года он был назначен главным специальным прокурором суда по преступлениям в Косово в Гааге.

Харадинай последний раз был арестован во Франции 4 января 2017 года по ордеру, выданному Сербией Интерполу. Апелляционный суд французского города Кольмар 27 апреля того же года отклонил запрос о его экстрадиции в Сербию. Белград подозревает Харадиная в военных преступлениях в ходе вооруженного конфликта в Косово и Метохии в 1998-1999 годах. Власти Сербии завели на него дела по 108 эпизодам, включая терроризм, организацию преступной группировки и убийства десятков мирных сербских жителей. Харадинай ранее дважды проходил по делам о военных преступлениях в Международном трибунале в Гааге, но был оправдан.

В Нидерландах были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998–1999 годах, сообщившие о готовности работать в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям Освободительной армии Косово (ОАК). Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.