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РИА Новости

Тысячи протестующих вышли на улицы Гонконга, несмотря на запрет полиции

Вчера, 12:33
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© REUTERS / Edgar SuПротесты на севере Гонконга. 27 июля 2019
Протесты на севере Гонконга. 27 июля 2019
© REUTERS / Edgar Su
ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Тысячи человек в субботу вышли на протесты в районе Юаньлан в Новых территориях на севере Гонконга, несмотря на запрет полиции, участники марша на этот раз выступают не только против поправок к закону об экстрадиции, но и против нападений преступных группировок, которые произошли в прошлые выходные на расположенной здесь станции метро, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
В прошлое воскресенье десятки тысяч демонстрантов в Гонконге вышли на третью за последние месяцы масштабную акцию протеста, начав марш около 15.30 по местному времени от парка Виктория. Акция была согласована с властями, однако полиция потребовала сократить маршрут из соображений безопасности. Кроме того, во время массовых протестов на станции метро "Юаньлан" люди в белых футболках, вооруженные металлическими прутами и палками, напали на пассажиров, которых посчитали демонстрантами. В результате пострадали 45 человек.
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Организаторы протестов направили властям запрос на разрешение проведение акции против насилия со стороны преступных группировок в районе Юаньлан, однако полиция пошла на беспрецедентный для Гонконга шаг - запретила проводить массовые протесты в этом районе, объяснив свое решение стремлением обеспечить безопасность и спокойствие местных жителей. В район направлены почти три тысячи полицейских для поддержания порядка.
Во время протестов уже произошло одно задержание, по данным газеты South China Morning Post, в толпе появился неизвестный мужчина с ножом, который успел ранить одного человека, однако полиции удалось задержать злоумышленника.
Субботний протест серьезно нарушил работу общественного транспорта в районе, движение по ряду улиц полностью заблокировано. По данным местных СМИ, поезда не останавливаются на станции метро "Юаньлан", автобусные маршруты также изменены. Многие магазины и кафе в районе в субботу остаются закрытыми. Протестующие разрисовали полицейский микроавтобус из баллончика с красной краской и разбили в нем стекла.
Протестующие в масках и касках, многие из которых одеты в черное, собираются возле районного участка полиции, выражая сильное недовольство тем, что в ходе нападения в метро на прошлой неделе полиция слишком поздно отреагировала, позволив "членам банд" без разбора нападать и на участников протестов, и на обычных пассажиров метро. Организаторы протестов в субботу решили обойти запрет полиции, распространяя в сети "приглашения" массово поехать в Юаньлан за покупками или поесть, или даже устроить траурную процессию в память о бывшем премьере Госсовета КНР Ли Пэне, прощание с которым состоялось в субботу в Пекине.
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