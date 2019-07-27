В Смоленске все детские сады проверят после вспышки кишечной инфекции

Подготовка к обеду в старшей группе детского сада. Архивное фото

Подготовка к обеду в старшей группе детского сада

БРЯНСК, 27 июл – РИА Новости. Проверки санитарных норм пройдут во всех детских садах Смоленска после вспышки кишечной инфекции в одном из детсадов города, сообщается на сайте администрации города.

Острая кишечная инфекция была выявлена в пятницу у 8 детей и 3 работников детского сада №80 в Смоленске. Для предотвращения распространения заболевания в детском саду был объявлен карантин. На сегодняшний день специалисты считают очаг инфекции купированным.

Ситуацию обсудили на совещании под руководством главы администрации города. "Андрей Борисов потребовал от подчиненных провести проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических норм во всех детских садах города", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, в ходе предварительного обследования в детском саду выявлен ряд замечаний, касающихся технологии обработки и хранения продуктов, соблюдения температурного режима. Были замечания и по наличию у персонала актуальных медицинских книжек.