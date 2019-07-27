Волкер назвал возможное освобождение украинских моряков "важным шагом"

КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал "важным шагом" со стороны РФ возможное освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, и призвал сделать это без каких-либо условий.

"Еще один важный шаг, который могла бы сделать РФ - это освободить украинских моряков, которые пребывают в заключении в РФ с ноября. Украинские моряки, украинские судна были атакованы и захвачены незаконно, их продолжают удерживать незаконно, и они должны быть освобождены без каких либо условий", - заявил Волкер на брифинге в субботу. Трансляцию вел телеканал "112 Украина"

Он также добавил, что надеется "на скорейший обмен заключенными между Россией и Украиной". "Это конфликт между государствами, и я не вижу причин, чтобы эти люди и дальше были вдали от своих семей и стран", - заявил он.

Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.

Как ранее заявлял в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин, работа над урегулированием ситуации вокруг задержанных украинских моряков продолжается, Москва уделяет этому вопросу должное внимание.

Ранее он заявлял, что Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Адвокат Николай Полозов 9 июля говорил, что следствие по делу украинских моряков завершено, им всем предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы). По его словам, скоро суд рассмотрит ходатайство о продлении им сроков ареста, а затем участники процесса перейдут к ознакомлению с материалами уголовного дела.