Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-27T11:51Z
https://ria.ru/20190727/1556930535.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150818/16/1508181696_0:0:2049:1152_1036x0_80_0_0_45caf5c50c04c3fdb2785a9b056a532a.jpg
РИА Новости

Волкер назвал возможное освобождение украинских моряков "важным шагом"

Вчера, 11:51
1145
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt VolkerСпецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Kurt Volker
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Архивное фото
КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал "важным шагом" со стороны РФ возможное освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, и призвал сделать это без каких-либо условий.
"Еще один важный шаг, который могла бы сделать РФ - это освободить украинских моряков, которые пребывают в заключении в РФ с ноября. Украинские моряки, украинские судна были атакованы и захвачены незаконно, их продолжают удерживать незаконно, и они должны быть освобождены без каких либо условий", - заявил Волкер на брифинге в субботу. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
18 июля, 14:25
Европарламент призвал Россию отпустить украинских моряков
Он также добавил, что надеется "на скорейший обмен заключенными между Россией и Украиной". "Это конфликт между государствами, и я не вижу причин, чтобы эти люди и дальше были вдали от своих семей и стран", - заявил он.
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
Как ранее заявлял в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин, работа над урегулированием ситуации вокруг задержанных украинских моряков продолжается, Москва уделяет этому вопросу должное внимание.
Ранее он заявлял, что Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Адвокат Николай Полозов 9 июля говорил, что следствие по делу украинских моряков завершено, им всем предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы). По его словам, скоро суд рассмотрит ходатайство о продлении им сроков ареста, а затем участники процесса перейдут к ознакомлению с материалами уголовного дела.
МИД России 25 июня направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве, в которых, в частности, обращено внимание на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения.
210001165
Обсудить 5
Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныКурт ВолкерРоссияСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Волкер выразил надежду на дальнейшее разведение сил в Донбассе
РИА
Новости
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
СБУ отпустила силовиков, нарушивших перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Источник назвал сроки спуска на воду штатного носителя "Посейдонов"
Бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2)
Десять российских бронетранспортеров доставили в Сербию
Лента
новостей
Машина патрульной полиции Украины
На Украине задержали главаря банды налетчиков на ювелирные магазины
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич. Архивное фото
Клинцевич заявил о попытках Bellingcat реанимировать "дело Скрипалей"
Киев
Минобороны Украины оспорит решение суда о питании военных
Бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай
Суд в Гааге вряд ли осудит "премьера" Косово, считает юрист-международник
Главой украинского минздрава может стать владелец сети частных клиник
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
ЦАР отозвала признание независимости Косово
Президент Украины Владимир Зеленский
Украина согласовывает с США дату визита Зеленского
Киев, Украина
Посол Евросоюза заявил об "ужасном имидже" Украины
Карабинеры в Риме
Два американца признались в убийстве карабинера в Риме
Прага
Посольство КНР в Чехии назвало "антикитайским" поведение руководства Праги
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47Лидера республиканцев в сенате США наградили хештегом "московский Митч"
01:42В Сети появилась информация об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии
01:12В главном параде ВМФ примут участие более 40 кораблей
00:46Агрессия против жителей Ливии нарушает права человека, заявили в ООН
00:14Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
00:07Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
23:38В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу
23:32Два американских самолета провели разведку у Крыма
23:23В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши, сообщили СМИ
23:10В Сочи расчищают реку после оползня, из-за которого обрушилась дорога
22:47В Москве отметили День Гамбургера
22:32На Шпицбергене гибнут северные олени
22:09Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
22:05Российские военные впервые за три месяца не зафиксировали обстрелов в Сирии
22:00НТВ объяснил угрозу подать в суд за публикацию трейлера "Чернобыля"
22:00У берегов Японии произошло землетрясение
21:54В Москве 28 июля дадут салют в честь 75-летия освобождения Бреста
21:44СК возбудил дело после крушения гидросамолета в Подмосковье
21:37Ученые объяснили жару в Европе и холода в России
21:36На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек
Лента новостейМолния