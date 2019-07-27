Украинские строители посетят мост в Станице Луганской, сообщил Волкер

КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что украинские строители снова посетят мост в Станице Луганской в понедельник.
"Инженеры-строители уже имели возможность осмотреть этот мост, и, насколько я понимаю, в понедельник может состояться следующий визит", - заявил он на брифинге в субботу, трансляцию вел телеканал "112 Украина".
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в район разведения сил в Станице Луганской сообщил, что Киев начнет восстанавливать мост в этом районе после того, как ополченцы отодвинут свои укрепления вглубь.
В самопровозглашенной ЛНР заявили, что любые односторонние действия Киева по ремонту моста на КПП "Станица Луганская" будут восприниматься как акт агрессии.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.