Украинские строители посетят мост в Станице Луганской, сообщил Волкер

Жители идут по поврежденному мосту в районе пропускного пункта "Станица Луганская" в Донбассе. Архивное фото

Жители идут по поврежденному мосту в районе пропускного пункта "Станица Луганская" в Донбассе

КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что украинские строители снова посетят мост в Станице Луганской в понедельник.

"Инженеры-строители уже имели возможность осмотреть этот мост, и, насколько я понимаю, в понедельник может состояться следующий визит", - заявил он на брифинге в субботу, трансляцию вел телеканал "112 Украина"

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в район разведения сил в Станице Луганской сообщил, что Киев начнет восстанавливать мост в этом районе после того, как ополченцы отодвинут свои укрепления вглубь.

В самопровозглашенной ЛНР заявили, что любые односторонние действия Киева по ремонту моста на КПП "Станица Луганская" будут восприниматься как акт агрессии.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.