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РИА Новости

Правительство одобрило проект о наказании за нарушение ПДД большегрузами

Вчера, 10:26
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект об изменении ответственности за нарушение правил движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, сообщается на сайте кабинета министров.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 12.211 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Там уточняется, что законопроект был одобрен в четверг.
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Принятие данного законопроекта позволит исключить зависимость размера административного штрафа за нарушение правил движения по автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств от способа фиксации и объекта контроля.
Предлагается установить, что административная ответственность будет наступать в едином размере вне зависимости от формы собственности на транспортное средство и способа фиксации правонарушения. Предусмотренный законопроектом размер штрафа соответствует минимальному установленному в настоящее время штрафу для юрлиц.
Поправки разработаны во исполнение январского постановления КС РФ о проверке конституционности статьи 2.61 и частей 1, 2, 3 и 6 статьи 12.21.1 КоАП. Основанием для рассмотрения этого дела стал запрос Костромского областного суда, а также жалобы россиян Андрея Думлина и Анатолия Шарова.
Костромской суд приостановил производство по делу, усомнившись в конституционности тех норм КоАП, которые ставят размер штрафов собственникам грузовиков в зависимость исключительно от способа фиксации допущенного ими нарушения. Владелец и водитель большегруза Думлин, оштрафованный на 300 тысяч рублей за превышение нагрузки на ось, зафиксированное камерами, не смог убедить суды в том, что с учетом отсутствия статуса индивидуального предпринимателя и факта перевозки частного груза его следовало привлечь к административной ответственности как водителя, назначив штраф в пределах 3-4 тысяч рублей. Индивидуальный предприниматель Шаров, перегруз автомобиля которого также был зафиксирован автоматически, не смог в судебном порядке переложить вину на водителя грузовика, работающего по трудовому договору.
КС тогда признал спорные нормы неконституционными.
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