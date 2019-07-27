Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками

ТОКИО, 27 июл – РИА Новости. Дипломаты российского посольства в КНДР провели вторую встречу с экипажем задержанного Северной Кореей рыболовного судна "Сянхайлинь-8", об этом посольство сообщило на своей странице в Дипломаты российского посольства в КНДР провели вторую встречу с экипажем задержанного Северной Кореей рыболовного судна "Сянхайлинь-8", об этом посольство сообщило на своей странице в Facebook

"26 июля сотрудники консульского отдела и медпункта посольства в очередной раз встретились с экипажем российского рыболовного траулера "Сянхайлинь-8", который 17 июля был задержан пограничниками КНДР. Проведен медицинский осмотр экипажа. Состояние моряков оценивается как удовлетворительное. Им даны необходимые рекомендации по пребыванию в стране с тяжелыми климатическими условиями. Отмечаем факт оптимистичного настроя россиян. Корейская сторона поставила на судно десять тонн воды. С капитаном согласован список продуктов питания", - говорится в сообщении.

Дипломатическая миссия отмечает, что "продолжает работать с компетентными ведомствами КНДР с целью скорейшего завершения расследования и возвращения экипажа на родину".