Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-27T09:56Z
https://ria.ru/20190727/1556929493.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками

Вчера, 09:56
511
ТОКИО, 27 июл – РИА Новости. Дипломаты российского посольства в КНДР провели вторую встречу с экипажем задержанного Северной Кореей рыболовного судна "Сянхайлинь-8", об этом посольство сообщило на своей странице в Facebook.
"26 июля сотрудники консульского отдела и медпункта посольства в очередной раз встретились с экипажем российского рыболовного траулера "Сянхайлинь-8", который 17 июля был задержан пограничниками КНДР. Проведен медицинский осмотр экипажа. Состояние моряков оценивается как удовлетворительное. Им даны необходимые рекомендации по пребыванию в стране с тяжелыми климатическими условиями. Отмечаем факт оптимистичного настроя россиян. Корейская сторона поставила на судно десять тонн воды. С капитаном согласован список продуктов питания", - говорится в сообщении.
Дипломатическая миссия отмечает, что "продолжает работать с компетентными ведомствами КНДР с целью скорейшего завершения расследования и возвращения экипажа на родину".
Северокорейские пограничники задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8" в ночь на 17 июля и отконвоировали в Вонсан. На борту 17 членов экипажа, в том числе 2 гражданина Южной Кореи. Представитель российского посольства в КНДР побывал на борту, дипмиссия занимается решением ситуации. Причиной задержания судна КНДР назвала нарушение водных границ страны российскими рыбаками. При этом судно шло обычным путем и не пересекало 12-мильную зону, сообщили в компании-судовладельце. Росрыболовство считает задержание российского судна властями КНДР неправомерным.
100123
Обсудить 1
КНДРРоссияВ мире
Рекомендуем
Танкер Stena Impero
Российские дипломаты встретились с членами задержанного в Иране танкера
РИА
Новости
Бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2)
Десять российских бронетранспортеров доставили в Сербию
Здание редакции газеты Washington Post
Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
Автомобиль украинской полиции в Киеве
На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ
Лента
новостей
Киев
Минобороны Украины оспорит решение суда о питании военных
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич. Архивное фото
Клинцевич заявил о попытках Bellingcat реанимировать "дело Скрипалей"
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан
Петиция за отставку главы офиса Зеленского набрала нужное число голосов
Карабинеры в Риме
Два американца признались в убийстве карабинера в Риме
ЦАР отозвала признание независимости Косово
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
СБУ отпустила силовиков, нарушивших перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Жители идут по поврежденному мосту в районе пропускного пункта Станица Луганская в Донбассе
Украинские строители посетят мост в Станице Луганской, сообщил Волкер
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами семей офицеров, погибших на борту глубоководного аппарата в Баренцевом море. 27 июля 2019
Путин встретился с членами семей погибших офицеров-подводников
Скорая помощь, Индия
В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Елена Русакова
МГИК признал действительной подпись члена "Яблока" в поддержку Русаковой
Машина патрульной полиции Украины
На Украине задержали главаря банды налетчиков на ювелирные магазины
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47Лидера республиканцев в сенате США наградили хештегом "московский Митч"
01:42В Сети появилась информация об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии
01:12В главном параде ВМФ примут участие более 40 кораблей
00:46Агрессия против жителей Ливии нарушает права человека, заявили в ООН
00:14Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
00:07Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
23:38В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу
23:32Два американских самолета провели разведку у Крыма
23:23В Москве в чемодане нашли тело зарезанной блогерши, сообщили СМИ
23:10В Сочи расчищают реку после оползня, из-за которого обрушилась дорога
22:47В Москве отметили День Гамбургера
22:32На Шпицбергене гибнут северные олени
22:09Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
22:05Российские военные впервые за три месяца не зафиксировали обстрелов в Сирии
22:00НТВ объяснил угрозу подать в суд за публикацию трейлера "Чернобыля"
22:00У берегов Японии произошло землетрясение
21:54В Москве 28 июля дадут салют в честь 75-летия освобождения Бреста
21:44СК возбудил дело после крушения гидросамолета в Подмосковье
21:37Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
21:36На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек
Лента новостейМолния