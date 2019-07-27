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РИА Новости

Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты

Вчера, 09:45
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Правительство РФ одобрило на заседании в четверг законопроект изменений в закон о связи, по которому планируется сократить срок получения разрешения на использование радиочастот до 40 рабочих дней, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 24 Федерального закона "О связи" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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18 февраля 2016, 21:56
Средствами от продажи радиочастот могут поддержать российское ПООжидается, что соответствующие нормативные акты правительства будут подготовлены в первом квартиле текущего года.
Данным законопроектом предлагается сократить с 55 до 40 рабочих дней срок получения разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского назначения, что будет способствовать развитию инфраструктуры связи в России.
Проект закона подготовлен Минкомсвязью для исполнения дорожной карты по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 годы.
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