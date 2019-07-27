Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Правительство РФ одобрило на заседании в четверг законопроект изменений в закон о связи, по которому планируется сократить срок получения разрешения на использование радиочастот до 40 рабочих дней, сообщается Правительство РФ одобрило на заседании в четверг законопроект изменений в закон о связи, по которому планируется сократить срок получения разрешения на использование радиочастот до 40 рабочих дней, сообщается на сайте кабмина

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 24 Федерального закона "О связи" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Данным законопроектом предлагается сократить с 55 до 40 рабочих дней срок получения разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского назначения, что будет способствовать развитию инфраструктуры связи в России.