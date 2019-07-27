В ЛНР заявили, что перемирие сохраняется пять суток подряд

ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) пять суток подряд не фиксирует обстрелов со стороны ВС Украины.

Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили о соблюдении режима прекращения огня со стороны ВС Украины с 22 июля.

"За 26 июля со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил РИА Новости представитель ЛНР в СЦКК. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток. Стороны конфликта уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.