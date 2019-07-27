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РИА Новости

В ЛНР заявили, что перемирие сохраняется пять суток подряд

Вчера, 08:15
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБоец ополчения ЛНР на окраине Луганска
Боец ополчения ЛНР на окраине Луганска
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Боец ополчения ЛНР на окраине Луганска. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) пять суток подряд не фиксирует обстрелов со стороны ВС Украины.
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили о соблюдении режима прекращения огня со стороны ВС Украины с 22 июля.
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"За 26 июля со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил РИА Новости представитель ЛНР в СЦКК. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток. Стороны конфликта уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Луганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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