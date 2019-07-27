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РИА Новости

Сенатор заявила, что добыча песка на Бакальской косе угрожает экологии

Вчера, 07:36
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Промышленная добыча песка в районе ландшафтного парка "Бакальская коса" в Раздольненском районе в северо-западном Крыму достигла критического состояния и наносит вред экологии, заявила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.
"Добыча песка в районе Бакальской косы в Каркинитском заливе Черного моря достигла критического состояния и требует безотлагательного вмешательства. На сегодня добыча в районе ландшафтного парка уже привела к размытию около 14,5 гектаров косы", - сказала Ковитиди РИА Новости.
По ее словам, необходимо приостановить добычу песка, а также посчитать ущерб, который причинен экологии и территории.
Бакальская коса — коса на северо-западе Крымского полуострова. На летний сезон является одним из мест рекреации северо-западного Крыма. На территории косы расположен ландшафтно-рекреационный парк "Бакальская коса". Длина — около 12 км, из которых около 5 км глубоко выдаются в акваторию Чёрного моря.
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Ольга КовитидиКрымОбщество
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