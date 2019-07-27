Сенатор заявила, что добыча песка на Бакальской косе угрожает экологии

Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. Архивное фото

Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Промышленная добыча песка в районе ландшафтного парка "Бакальская коса" в Раздольненском районе в северо-западном Крыму достигла критического состояния и наносит вред экологии, заявила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

"Добыча песка в районе Бакальской косы в Каркинитском заливе Черного моря достигла критического состояния и требует безотлагательного вмешательства. На сегодня добыча в районе ландшафтного парка уже привела к размытию около 14,5 гектаров косы", - сказала Ковитиди РИА Новости.

По ее словам, необходимо приостановить добычу песка, а также посчитать ущерб, который причинен экологии и территории.