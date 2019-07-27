Ван И обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле и ядерную проблему Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И

ПЕКИН, 27 июл – РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств России и Китая Сергей Лавров и Ван И в ходе встречи на полях заседания СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро обсудили иранскую ядерную проблему и ситуацию в Венесуэле, говорится в опубликованном в субботу заявлении МИД КНР.

"Стороны провели глубокий обмен мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, включая иранскую ядерную проблему и ситуацию в Венесуэле", - говорится в сообщении по итогам встречи.

По данным китайского внешнеполитического ведомства, министры двух стран также обсудили совместные шаги для поддержания стабильности на международной арене.

Как отмечается в заявлении китайского МИД, Лавров подчеркнул, что "в текущей обстановке отчетливо видно продвижение вперед всеобъемлющего и стратегического сотрудничества России и Китая, нашим странам необходимо укреплять координацию и сотрудничество в региональных и международных делах, вместе привносить больше стабильности в сегодняшний мир".

Ван И в свою очередь отметил, что "на современном этапе мир сталкивается с сильнейшими изменениями, схожих которым не наблюдалось за последний век, хаос становится все более и более заметным, однако российско-китайские отношения с каждым днем становятся все более прочными и выносливыми, превращаясь в инструмент стабилизации международной ситуации".