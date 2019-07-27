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РИА Новости

Белоруска погибла на Аляске, пытаясь добраться до автобуса героя кинофильма

Вчера, 05:34
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© AP Photo / Becky BohrerАляска
Аляска
© AP Photo / Becky Bohrer
Аляска. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Гражданка Белоруссии Верамика Маикамава (Veramika Maikamava, так написано в оригинале - прим. ред.) погибла на Аляске, пытаясь добраться до автобуса, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс, сообщила газета Fairbanks Daily News-Miner.
По данным издания, 24-летняя девушка и ее муж в четверг направились к автобусу, в котором жил и умер Кристофер Маккэндлесс, ставший героем книги Джона Кракауэра "В диких условиях" и одноименного фильма. Когда молодожены попытались пересечь реку Текланика, девушку смыло водой: поток был сильным и быстрым из-за недавних дождей.
Роман "В диких условиях" был написан в 1996 году на основе реальной истории американского путешественника Кристофа Маккэндлесса, также известного под псевдонимом "Александр Супербродяга" (Alexander Supertramp). Молодой человек из обеспеченный семьи отправился в дикий район Аляски и поселился в автобусе. Через четыре месяца своего уединения мужчина умер от истощения в 24 года. В 2007 году на экраны вышел одноименный фильм.
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