На Валааме пройдет Свято-Владимирский фестиваль православного пения

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пятый юбилейный Свято-Владимирский фестиваль православного пения "Просветитель", на который съедутся православные коллективы из Сербии, Армении, Болгарии и России, пройдет 27-28 июля на острове Валаам.

Проведение фестиваля приурочено ко Дню памяти святого равноапостольного великого князя Владимира - Крестителя Руси (28 июля).

"Пятый год подряд на святом острове Валаам зазвонят колокола певческого фестиваля "Просветитель". Два дня святая земля будет принимать выдающихся исполнителей православного пения из разных городов России, а также Болгарии, Армении и Сербии", - сообщили организаторы.

Песенный марафон начнется на Певческом поле острова. По традиции, фестиваль откроется праздничным колокольным звоном, символизирующим торжество православной веры. С приветственным словом к гостям и участникам "Просветителя" обратится наместник Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий.

По данным организаторов, первыми на песенную сцену выйдут хозяева торжества - Хор братии Валаамского монастыря. Их творчество подхватит вокальная группа "Айно" Национального ансамбля песни и танца Карелии "Кантеле", продолжат исполнители православных песнопений, Молодёжный камерный хор Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина и другие.

Второй фестивальный день, когда будет отмечаться память святого князя Владимира, начнется с Божественной литургии. Певческие коллективы примут участие в праздничных службах в двух храмах обители - Спасо-Преображенском соборе и Свято-Владимирском скиту. После обеда на Певческом поле свое мастерство продемонстрируют гости из Болгарии - хор Bulgarian Voices Angelite, сербская исполнительница православной духовной музыки Дивна Любоевич и хор "Мелоди", а также гостья из Новосибирска Анастасия Шугалей и другие коллективы.

"Впервые за работой коллективов будет наблюдать профессиональное жюри под руководством народного артиста России Владислава Новика. На церемонии торжественного закрытия фестиваля жюри назовет имя лучшего исполнителя и певческий коллектив", - сообщили в оргкомитете.

Традиционно не останется в стороне и мнение зрителей - у каждого будет возможность проголосовать за полюбившийся коллектив, который также будет награжден специальным призом в день закрытия праздника.

Посещение музыкальной программы фестиваля – свободное и бесплатное. Ведущим мероприятия станет народный артист России Дмитрий Певцов, художественный руководитель и режиссер фестиваля – Александр Бордак.