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РИА Новости
Религия и мировоззрение

На Валааме пройдет Свято-Владимирский фестиваль православного пения

00:46
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© Фото : предоставлено организаторами фестиваля " Просветитель"Фестиваль "Просветитель" на Валааме
Фестиваль Просветитель на Валааме
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля " Просветитель"
Фестиваль "Просветитель" на Валааме. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пятый юбилейный Свято-Владимирский фестиваль православного пения "Просветитель", на который съедутся православные коллективы из Сербии, Армении, Болгарии и России, пройдет 27-28 июля на острове Валаам.
Проведение фестиваля приурочено ко Дню памяти святого равноапостольного великого князя Владимира - Крестителя Руси (28 июля).
"Пятый год подряд на святом острове Валаам зазвонят колокола певческого фестиваля "Просветитель". Два дня святая земля будет принимать выдающихся исполнителей православного пения из разных городов России, а также Болгарии, Армении и Сербии", - сообщили организаторы.
Песенный марафон начнется на Певческом поле острова. По традиции, фестиваль откроется праздничным колокольным звоном, символизирующим торжество православной веры. С приветственным словом к гостям и участникам "Просветителя" обратится наместник Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий.
По данным организаторов, первыми на песенную сцену выйдут хозяева торжества - Хор братии Валаамского монастыря. Их творчество подхватит вокальная группа "Айно" Национального ансамбля песни и танца Карелии "Кантеле", продолжат исполнители православных песнопений, Молодёжный камерный хор Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина и другие.
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Второй фестивальный день, когда будет отмечаться память святого князя Владимира, начнется с Божественной литургии. Певческие коллективы примут участие в праздничных службах в двух храмах обители - Спасо-Преображенском соборе и Свято-Владимирском скиту. После обеда на Певческом поле свое мастерство продемонстрируют гости из Болгарии - хор Bulgarian Voices Angelite, сербская исполнительница православной духовной музыки Дивна Любоевич и хор "Мелоди", а также гостья из Новосибирска Анастасия Шугалей и другие коллективы.
"Впервые за работой коллективов будет наблюдать профессиональное жюри под руководством народного артиста России Владислава Новика. На церемонии торжественного закрытия фестиваля жюри назовет имя лучшего исполнителя и певческий коллектив", - сообщили в оргкомитете.
Традиционно не останется в стороне и мнение зрителей - у каждого будет возможность проголосовать за полюбившийся коллектив, который также будет награжден специальным призом в день закрытия праздника.
Посещение музыкальной программы фестиваля – свободное и бесплатное. Ведущим мероприятия станет народный артист России Дмитрий Певцов, художественный руководитель и режиссер фестиваля – Александр Бордак.
Фестиваль "Просветитель" проводится по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла с целью сохранения исторического и культурного наследия России и возрождения традиций православного пения.
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Религия и мировоззрениеВалаам
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