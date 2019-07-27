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РИА Новости

СМИ: палестинец умер от ран, полученных в столкновениях с израильской армии

00:35
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Палестинец скончался от ранений, полученных в пятницу в результате столкновений с израильской армией в секторе Газа, передает агентство ВАФА со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.
Ранее сообщалось о 56 пострадавших, в том числе трех женщинах и 22 детях.
По данным агентства, 23-летний мужчина получил пулевое ранения во время марша на востоке анклава.
Выступления под общим названием "Великий марш возвращения" продолжаются 68-ю пятницу подряд. За это время, с 30 марта прошлого года, в стычках с израильтянами погибли 307 человек.
Израильтяне объясняют использование огнестрельного оружия необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.
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Палестино-израильский конфликтПалестинский вопрос, или проблема сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния. Подробнее об истории конфликта – в инфографике Ria.ru.
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