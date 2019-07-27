На пляжах Тенерифе туристам могут запретить строить башенки из гальки

В этом году местные биологи организовали кампанию, в рамках которой они записали видео о том, как башенки из гальки вредят экосистеме. Кроме того, было организовано движение волонтеров, которые патрулируют пляжи и разбирают пирамиды из камней. Но несмотря на все усилия, на следующий день постройки из гальки появляются снова.