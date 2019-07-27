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РИА Новости
Туризм

На пляжах Тенерифе туристам могут запретить строить башенки из гальки

Вчера, 13:40
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© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкРак-отшельник
Рак-отшельник
© РИА Новости / Александр Лыскин
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МОСКВА, 27 – июл, РИА Новости. Власти Тенерифе, самого крупного из Канарских островов, могут ввести штраф за строительство башенок из гальки на пляжах, сообщает "Евро Пульс".
По словам биологов, галька на пляже составляет основу местной экосистемы. На нижней половине камней растут микроскопические водоросли, которыми питаются рачки, моллюски и рептилии. Если камни постоянно передвигать, водорослей становится меньше.
В этом году местные биологи организовали кампанию, в рамках которой они записали видео о том, как башенки из гальки вредят экосистеме. Кроме того, было организовано движение волонтеров, которые патрулируют пляжи и разбирают пирамиды из камней. Но несмотря на все усилия, на следующий день постройки из гальки появляются снова.
Активисты обратились к местным властям с просьбой ввести штраф за строительство башенок. Инициативу поддержали жители региона, теперь этот вопрос рассматривает местный парламент.
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ТуризмКанарские островаТуризмтуристыНовости - ТуризмТенерифе
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