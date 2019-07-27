Ученые выяснили, от какой работы уменьшается мозг

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Профессия не только определяет образ жизни и круг общения человека, но и влияет на структуру головного мозга, утверждают ученые. Необходимость изо дня в день решать похожие задачи увеличивает одни зоны мозга, а другие подавляет. РИА Новости разбирается, какая работа способна в прямом смысле поменять мозги.

Космические изменения

В 2013 году международная группа ученых решила посмотреть, как микрогравитация влияет на структуру человеческого мозга. С помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) они сделали снимки мозга нескольких астронавтов, готовящихся отправиться на Международную космическую станцию. После их возвращения на Землю МРТ повторили, а полученные изображения сравнили с дополетными.

Результаты настолько заинтересовали ученых, что они пригласили поучаствовать в исследовании и других участников экспедиций на МКС, а сам проект продлили еще на четыре года. За это время через эксперимент прошли 18 человек, проведших на орбите примерно по шесть месяцев каждый, и 16 астронавтов, чей срок пребывания в космосе составил не более двух недель.