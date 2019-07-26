В секторе Газа в стычках с израильскими войсками ранены 26 палестинцев

ГАЗА, 26 июл - РИА Новости. Более 20 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа, сообщил представитель министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Выступления под общим названием "Великий марш возвращения" продолжаются 68-ю пятницу подряд. За это время, с 30 марта прошлого года, в стычках с израильтянами погибли 307 человек.

"Сегодня в секторе Газа 26 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава", - заявил РИА Новости аль-Кидра.