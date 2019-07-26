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РИА Новости

США намерены бороться с послаблениями в ВТО для Китая и ряда других стран

Вчера, 21:35
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© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. США будут использовать все законные средства для недопущения предоставления послаблений в рамках ВТО странам, которые объявили себя развивающимися, в частности Китаю, говорится в распространенном в пятницу Белым домом тексте указа президента Дональда Трампа.
"Торговый представитель Соединенных Штатов будет по мере необходимости и в соответствии с применимым законодательством использовать все доступные средства для обеспечения изменений в ВТО, которые не позволят объявившим себя развивающимися странам получать послабления в правилах ВТО и при переговорах, не подкрепленных соответствующими экономическими и другими показателями", - сказано в документе.
В качестве наглядного примера в документе назван Китай.
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