США намерены бороться с послаблениями в ВТО для Китая и ряда других стран

ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. США будут использовать все законные средства для недопущения предоставления послаблений в рамках ВТО странам, которые объявили себя развивающимися, в частности Китаю, говорится в распространенном в пятницу Белым домом тексте указа президента Дональда Трампа.

"Торговый представитель Соединенных Штатов будет по мере необходимости и в соответствии с применимым законодательством использовать все доступные средства для обеспечения изменений в ВТО, которые не позволят объявившим себя развивающимися странам получать послабления в правилах ВТО и при переговорах, не подкрепленных соответствующими экономическими и другими показателями", - сказано в документе.