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РИА Новости

Путин подписал закон, уточняющий требования к проекту бюджета ПФР

Вчера, 21:32
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© РИА Новости / Андрей Теличев / Перейти в фотобанкЗдание Пенсионного фонда Российской Федерации
Здание Пенсионного фонда Российской Федерации
© РИА Новости / Андрей Теличев
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении требований к проекту бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) и отчету о его исполнении. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ устанавливает, что в составе проекта бюджета ПФР, формируемого правительством и представляемого затем в Госдуму, должны содержаться показатели средств пенсионных накоплений, обособленный учет которых ведется в соответствии с законодательством РФ, на начало и конец очередного финансового года.
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В частности, это касается средств резерва по обязательному пенсионному страхованию и выплатного резерва ПФР, а также средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованных лиц, которым фондом установлена срочная пенсионная выплата.
Закон также вносит ряд уточнений в порядок отчетности об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов (ПФР, ФСС и ФОМС). В частности, правительство будет обязано представлять в Счетную палату для проверки, помимо отчетов об исполнении бюджетов этих фондов за финансовый год, и иные документы, которые вносятся в Госдуму одновременно с этими отчетами.
Закон также содержит нормы, направленные на совершенствование государственного и муниципального финансового контроля. Правительство получает полномочия по утверждению стандартов внутреннего финансового контроля, а Минфин - по установлению федеральных стандартов внутреннего финансового аудита. Право вносить изменения в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей бюджетных средств, помимо министра финансов, предоставляется лицу, исполняющему его обязанности.
Здание Государственной Думы в Москве
16 июля, 13:10
Госдума уточнила требования к проекту бюджета ПФР и отчету о его исполнении
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Пенсионный фонд РФГосдума РФВладимир ПутинРоссия
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