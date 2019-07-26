В "Мегафоне" оценили проект о значимых информационных ресурсах

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Реализация законопроекта о значимых информресурсах в текущей версии может привести к дискриминации российских компаний, обрабатывающих большие данные, считают в "Мегафоне".

В пятницу в Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры РФ. Документом, в частности, предлагается установить, что некоторые сервисы, которые активно используют находящиеся в России пользователи, будут признаваться значимыми для развития в стране информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных.

Предполагается, что решение о признании информационного ресурса значимым будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора. Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российская компания или гражданин, при этом доля иностранного участия в российском юридическом лице не может превысить 20% голосующих акций.

"В Мегафоне" сейчас данные российских граждан надежно защищены. Но можем и должны отметить: текущая версия проекта "сыровата", а ее реализация в данном виде может привести к дискриминации в первую очередь российских компаний, обрабатывающих большие данные", - сказали РИА Новости в пресс-службе "Мегафона".