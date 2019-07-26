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РИА Новости

В "Мегафоне" оценили проект о значимых информационных ресурсах

Вчера, 20:17
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Мегафон"
Логотип компании Мегафон
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Логотип компании "Мегафон". Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Реализация законопроекта о значимых информресурсах в текущей версии может привести к дискриминации российских компаний, обрабатывающих большие данные, считают в "Мегафоне".
В пятницу в Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры РФ. Документом, в частности, предлагается установить, что некоторые сервисы, которые активно используют находящиеся в России пользователи, будут признаваться значимыми для развития в стране информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных.
Предполагается, что решение о признании информационного ресурса значимым будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора. Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российская компания или гражданин, при этом доля иностранного участия в российском юридическом лице не может превысить 20% голосующих акций.
"В Мегафоне" сейчас данные российских граждан надежно защищены. Но можем и должны отметить: текущая версия проекта "сыровата", а ее реализация в данном виде может привести к дискриминации в первую очередь российских компаний, обрабатывающих большие данные", - сказали РИА Новости в пресс-службе "Мегафона".
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"При этом иностранные интернет-компании, чья деятельность находится вне российской юрисдикции, и так продолжат обрабатывать данные о гражданах, а российские компании будут в этом значительно ограничены в правах. Это может привести к обвалу формирующегося сейчас рынка "Больших данных" в России", - добавили в "Мегафоне".
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МегафонРоскомнадзорГосдума РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Лучше переограничить, чем недоограничить. Так, возможно и про многомиллионые часы депутатов поменьше инфы будет гулять.
26 июля, 20:21
bbrandvorotnik
810001
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