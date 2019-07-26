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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

МИД поддержит любые договоренности властей и оппозиции в Венесуэле

Вчера, 19:51
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Китая Ван И, министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, министр транспорта и автомобильных дорог Индии Виджай Кумар Сингх. 26 июля 2019
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Китая Ван И, министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, министр транспорта и автомобильных дорог Индии Виджай Кумар Сингх. 26 июля 2019
© РИА Новости / POOL
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июл - РИА Новости. Россия поддержит любые договоренности, которые правительство и оппозиция Венесуэлы достигнут на переговорах на Барбадосе в рамках "процесса Осло", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о возобновлении диалога с оппозицией при поддержке правительства Норвегии, в этот раз на острове Барбадос, 8 июля. По его словам, были установлены шесть пунктов, по которым будет вестись дискуссия, они касаются всех сфер жизни страны - экономики, политики, культуры, социальной сферы. Сам Мадуро настроен оптимистично относительно итогов диалога.
"Мы слышим и хотим слышать голоса всех заинтересованных в мирном урегулировании любой проблемы, в том числе венесуэльской. Мы подтвердили нашу поддержку так называемому "процессу Осло", который начался по инициативе норвежских посредников между представителями правительства Мадуро и представителями оппозиции, которых возглавляет господин (Хуан) Гуаидо. Эти контакты продолжаются сейчас в регионе, на Барбадосе", - сказал министр журналистам.
Лавров отметил, что по комментариям сторон, "они имеют перспективы".
Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
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Фальшивый президент, настоящие санкции. Как живет ВенесуэлаСША продолжают вводить санкции против Венесуэлы, а лидер оппозиции вот уже полгода продолжает делать вид, что он президент. И призывает всех на новые протесты.
"Процесс Осло" идёт, там участвуют основные протагонисты, и мы будем поддерживать любые договоренности, которые они между собой смогут достичь", - добавил министр.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеСергей ЛавровМИД РФВенесуэлаРоссия
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