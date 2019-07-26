МИД поддержит любые договоренности властей и оппозиции в Венесуэле

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июл - РИА Новости. Россия поддержит любые договоренности, которые правительство и оппозиция Венесуэлы достигнут на переговорах на Барбадосе в рамках "процесса Осло", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о возобновлении диалога с оппозицией при поддержке правительства Норвегии, в этот раз на острове Барбадос, 8 июля. По его словам, были установлены шесть пунктов, по которым будет вестись дискуссия, они касаются всех сфер жизни страны - экономики, политики, культуры, социальной сферы. Сам Мадуро настроен оптимистично относительно итогов диалога.
"Мы слышим и хотим слышать голоса всех заинтересованных в мирном урегулировании любой проблемы, в том числе венесуэльской. Мы подтвердили нашу поддержку так называемому "процессу Осло", который начался по инициативе норвежских посредников между представителями правительства Мадуро и представителями оппозиции, которых возглавляет господин (Хуан) Гуаидо. Эти контакты продолжаются сейчас в регионе, на Барбадосе", - сказал министр журналистам.
Лавров отметил, что по комментариям сторон, "они имеют перспективы".
"Процесс Осло" идёт, там участвуют основные протагонисты, и мы будем поддерживать любые договоренности, которые они между собой смогут достичь", - добавил министр.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.