МИД поддержит любые договоренности властей и оппозиции в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Китая Ван И, министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, министр транспорта и автомобильных дорог Индии Виджай Кумар Сингх. 26 июля 2019

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июл - РИА Новости. Россия поддержит любые договоренности, которые правительство и оппозиция Венесуэлы достигнут на переговорах на Барбадосе в рамках "процесса Осло", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о возобновлении диалога с оппозицией при поддержке правительства Норвегии, в этот раз на острове Барбадос, 8 июля. По его словам, были установлены шесть пунктов, по которым будет вестись дискуссия, они касаются всех сфер жизни страны - экономики, политики, культуры, социальной сферы. Сам Мадуро настроен оптимистично относительно итогов диалога.

"Мы слышим и хотим слышать голоса всех заинтересованных в мирном урегулировании любой проблемы, в том числе венесуэльской. Мы подтвердили нашу поддержку так называемому "процессу Осло", который начался по инициативе норвежских посредников между представителями правительства Мадуро и представителями оппозиции, которых возглавляет господин (Хуан) Гуаидо. Эти контакты продолжаются сейчас в регионе, на Барбадосе", - сказал министр журналистам.

Лавров отметил, что по комментариям сторон, "они имеют перспективы".

"Процесс Осло" идёт, там участвуют основные протагонисты, и мы будем поддерживать любые договоренности, которые они между собой смогут достичь", - добавил министр.