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РИА Новости
Тюменская область

Строительство аэропорта в Тобольске завершится в 2020 году

Вчера, 19:41
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
ТЮМЕНЬ, 26 июл – РИА Новости. Строительство здания аэровокзала и всей технической инфраструктуры аэропорта на территории Ворогушинского и Санниковского сельских поселений в 30 километрах к югу от Тобольска завершится в 2020 году, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Строительство аэропорта ведется в рамках реализации совместного проекта правительства Тюменской области и компании СИБУР. До конца текущего года будет построена взлетно-посадочная полоса с бетонным покрытием, а также рулежные дорожки и перрон", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что проработка идеи возрождения большой авиации в Тобольске началась по итогам рабочего визита президента России Владимира Путина. В 2013 году, открывая крупнейшее в России производство полипропилена на тобольском предприятии СИБУРа, глава государства дал поручение рассмотреть возможность строительства аэропорта в Тобольске.
"Будущий аэропорт имеет важность для социально-экономического развития города, улучшения транспортной инфраструктуры, увеличения инвестиционной и туристической привлекательности духовной столицы Сибири", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
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