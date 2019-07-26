Строительство аэропорта в Тобольске завершится в 2020 году

ТЮМЕНЬ, 26 июл – РИА Новости. Строительство здания аэровокзала и всей технической инфраструктуры аэропорта на территории Ворогушинского и Санниковского сельских поселений в 30 километрах к югу от Тобольска завершится в 2020 году, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Строительство аэропорта ведется в рамках реализации совместного проекта правительства Тюменской области и компании СИБУР. До конца текущего года будет построена взлетно-посадочная полоса с бетонным покрытием, а также рулежные дорожки и перрон", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что проработка идеи возрождения большой авиации в Тобольске началась по итогам рабочего визита президента России Владимира Путина. В 2013 году, открывая крупнейшее в России производство полипропилена на тобольском предприятии СИБУРа, глава государства дал поручение рассмотреть возможность строительства аэропорта в Тобольске.