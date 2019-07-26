В Госдуме оценили вероятность поддержки закона об информресурсах

"То, что он будет рассмотрен - это однозначно, законопроект внесен. Конечно же, мы его внимательно рассмотрим и в зависимости от того, что там написано. Пока я знаю так, в общих чертах из прессы, о том, что предлагается ограничить (иностранное участие) по аналогии со СМИ. В целом, после консультаций с самими компаниями, если они посчитают, что это не обрушит там их акции и так далее, все же мы не сторонники жестких мер ради мер. Если они посчитают, что это вполне разумно, то думаю, что, возможно (проект) и будет поддержан", - сказал РИА Новости Свинцов.