Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T19:41Z
https://ria.ru/20190726/1556922827.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Госдуме оценили вероятность поддержки закона об информресурсах

Вчера, 19:41
248
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Поддержка проекта о значимых информационных ресурсах будет зависеть от обсуждения с экспертным сообществом в ходе осенней сессии, считает зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
Законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры РФ был внесен в Госдуму в пятницу. В проекте отмечается, что основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин Российской Федерации. При этом доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивается 20% голосующих акций.
Офис российской интернет-компании Яндекс
Вчера, 18:16
Яндекс и Mail.ru планируют отнести к значимым информационным ресурсам
"То, что он будет рассмотрен - это однозначно, законопроект внесен. Конечно же, мы его внимательно рассмотрим и в зависимости от того, что там написано. Пока я знаю так, в общих чертах из прессы, о том, что предлагается ограничить (иностранное участие) по аналогии со СМИ. В целом, после консультаций с самими компаниями, если они посчитают, что это не обрушит там их акции и так далее, все же мы не сторонники жестких мер ради мер. Если они посчитают, что это вполне разумно, то думаю, что, возможно (проект) и будет поддержан", - сказал РИА Новости Свинцов.
300001
Обсудить 0
Андрей СвинцовГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Заседание Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
В Совфеде поддержали концепцию законопроекта о значимых IT-ресурсах
РИА
Новости
Офис компании Яндекс в Москве
В Яндекс прокомментировали проект о значимых информационных ресурсах
Вывеска на здании отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
ПФР ответил на критику Счетной палаты
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон о заходе иностранных туристских судов в ДФО и Арктику
Лента
новостей
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Китая Ван И, министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, министр транспорта и автомобильных дорог Индии Виджай Кумар Сингх. 26 июля 2019
МИД поддержит любые договоренности властей и оппозиции в Венесуэле
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
Женщина с коляской в Грачевском парке в Москве
Власти Москвы опровергли сообщение о падении дерева на женщину с коляской
Яндекс и Mail.ru планируют отнести к значимым информационным ресурсам
Любовь Соболь
Соболь заявила, что обжалует в ЦИК решение Мосгоризбиркома
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп пригрозил ответить на "глупость Макрона" пошлинами на вино
В Киеве усилят меры безопасности из-за годовщины крещения Руси
Логотип компании Мегафон
В "Мегафоне" оценили проект о значимых информационных ресурсах
Логотип телеканала RT
Депутат прокомментировал штраф британского регулятора к RT
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И
Лавров обсудил с китайским коллегой обстановку на Корейском полуострове
Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:24В Японии провели второй запуск частной космической ракеты
10:20Названы самые популярные у организованных туристов российские курорты
10:13В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших от паводка
10:02На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
08:27В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
Лента новостейМолния