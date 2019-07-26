Власти Московской области помогут семье, в которой родилась четверня

"Я хочу поздравить Юлию Михайлову с таким событием, мы готовим особенный подарок для семьи, это пока сюрприз. Спасибо нашим врачам, которые оказали всю необходимую медицинскую помощь, малыши здоровы, чувствуют себя хорошо", - сказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба облправительства.

"У нас перинатальные центры хорошо загружены, мы работаем над тем, чтобы там были проактивные услуги. Женщины, которые рожают в Подмосковье, не только будут получать подарочные наборы, где есть все необходимое на первый год жизни малыша, им также будут предоставляться все необходимые документы - свидетельства о рождении, СНИЛС и другие. Женщина лежит в роддоме от 3 до 6 дней, и вот за этот период сотрудники ЗАГС и всех наших социальных, регистрационных служб будут приходить и оказывать эти услуги прямо в палате", - сообщил губернатор.