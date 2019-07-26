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РИА Новости
Новости Подмосковья

Власти Московской области помогут семье, в которой родилась четверня

Вчера, 19:07
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДом правительства Московской области
Дом правительства Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Семье Михайловых, в которой родились сразу четверо детей, будет оказана поддержка от Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Это первый случай рождения четверняшек в Подмосковье с 2018 года.

"Я хочу поздравить Юлию Михайлову с таким событием, мы готовим особенный подарок для семьи, это пока сюрприз. Спасибо нашим врачам, которые оказали всю необходимую медицинскую помощь, малыши здоровы, чувствуют себя хорошо", - сказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба облправительства.

Младенцы появились на свет 4 июля в Московском областном перинатальном центре Балашихи, который входит в тройку лучших в России. Стационар медучреждения рассчитан на 289 коек, здесь есть все оборудование для оказания медицинской помощи. Женщин с многоплодной беременностью врачи берут на особый контроль.
"У нас перинатальные центры хорошо загружены, мы работаем над тем, чтобы там были проактивные услуги. Женщины, которые рожают в Подмосковье, не только будут получать подарочные наборы, где есть все необходимое на первый год жизни малыша, им также будут предоставляться все необходимые документы - свидетельства о рождении, СНИЛС и другие. Женщина лежит в роддоме от 3 до 6 дней, и вот за этот период сотрудники ЗАГС и всех наших социальных, регистрационных служб будут приходить и оказывать эти услуги прямо в палате", - сообщил губернатор.
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